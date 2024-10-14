В МЧС раскрыли подробности смерти двух детей в болоте под Нижним Тагилом

МЧС: дети погибли в болоте в Новоасбесте, побежав за мячом по первому льду
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Дети играли на берегу водоема (архивное фото) Фото:

Девятилетние мальчик и девочка провалились в болото в поселке Новоасбест (Свердловская область) из-за того, что побежали за мячом по тонкому льду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Дети играли на берегу водоема. Побежав за мячом по первому льду, они провалились в воду и утонули. Спасатели и очевидцы вытащили тела на берег. Врачам оставалось только констатировать смерть», — пояснили в ведомстве.

ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело. По словам руководителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН.

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Девятилетние мальчик и девочка провалились в болото в поселке Новоасбест (Свердловская область) из-за того, что побежали за мячом по тонкому льду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Дети играли на берегу водоема. Побежав за мячом по первому льду, они провалились в воду и утонули. Спасатели и очевидцы вытащили тела на берег. Врачам оставалось только констатировать смерть», — пояснили в ведомстве. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело. По словам руководителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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