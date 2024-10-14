В МЧС раскрыли подробности смерти двух детей в болоте под Нижним Тагилом

Девятилетние мальчик и девочка провалились в болото в поселке Новоасбест (Свердловская область) из-за того, что побежали за мячом по тонкому льду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Дети играли на берегу водоема. Побежав за мячом по первому льду, они провалились в воду и утонули. Спасатели и очевидцы вытащили тела на берег. Врачам оставалось только констатировать смерть», — пояснили в ведомстве.
ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело. По словам руководителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН.
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