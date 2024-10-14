ВС РФ начали использовать трофеи НАТО на поле боя: главное об СВО за 14 октября

ВС РФ смогли выйти на окраину Суджи и взять под контроль дорогу, которая соединяет город с населенным пунктом Белый. При этом командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что примерно половина территории в Курской области, ранее захваченной ВСУ, уже освобождена. Также российские силы готовы применять на поле боя трофейную технику НАТО, оставленную украинскими военнослужащими при отступлении. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ВС РФ ударили по пунктам ВСУ перед штурмом Угледара
Российская артиллерия атаковала командные пункты ВСУ перед штурмом Угледара, вызвав дезорганизацию украинских войск, сообщили в силовых структурах ДНР. Этот удар привел к окружению города и перерезанию путей снабжения. Кроме того, российские войска взяли под контроль шахту «Южнодонбасская», которая играла ключевую роль для обороны Угледара. В ходе отступления ВСУ несли значительные потери.
Российские силы вышли на окраину Суджи
ВС РФ осуществляют активные контрнаступательные действия в Курской области, в результате чего их подразделения достигли окраин города Суджа и установили контроль над ключевой автомобильной дорогой. Военнослужащие закрепили свои позиции в районе автозаправочной станции «Лотус», расположенной на юго-востоке Суджи. Именно с этой точки в июле началось активное наступление ВСУ на территорию России. Также сообщается, что российская армия взяла под свой контроль дорогу, которая соединяет Суджу с населенным пунктом Белая, находящимся на востоке.
В Одессе российские силы уничтожили иностранных офицеров
В Одессе удар ВС РФ ликвидировал англоязычных офицеров, рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Офицеры в момент ударов были в порту и разгружали суда. Помимо иностранных в порту также находились украинские офицеры.
Россия впервые применила трофейную технику НАТО
Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр», лейтенант Роман Русин сообщил, что первая трофейная бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules, изготовленная в США, готова быть принятой на вооружение ВС РФ. Он указал, что эта машина была оставлена ВСУ в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.
Русин уточнил, что бронемашина была восстановлена средствами его батальона и на данный момент полностью готова к использованию после прохождения всех необходимых испытаний. Он также отметил, что машина уже использовалась для выполнения задач по эвакуации и это стало ее второй модификацией. Также в ходе проведения спецоперации в руки российских военных попала не только М88А2 Hercules, но и бронетранспортер Kirpi и бронеавтомобиль MaxxPro.
ВС РФ взяли под контроль Островское
Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады группировки войск «Южная» успешно провели штурмовые действия и освободили населенный пункт Островское на кураховском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Командир роты с позывным «Герцин» рассказал, что ВСУ были вынуждены отступить из Острого в Островское, и после трех дней российские силы вновь вошли в населенный пункт на бронетехнике. Он отметил, что его подразделение оперативно спешилось и начало зачистку, не оставив противнику возможности укрепиться или окопаться.
В Кургане создали робота для подрыва танков НАТО
Курганские разработчики создали робота, предназначенного для использования в зоне СВО с возможностью подрыва танков НАТО, таких как Leopard, Abrams и Challenger. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно сообщил местный конструктор. Разработка уже успешно прошла полевые испытания. Автор из народного конструкторского бюро «СВО Пересвет» поделился, что робот был создан с радиоуправлением и испытан в полевых условиях.
Разработчик также упомянул, что робот может быть использован не только для подрыва танков, но и для выполнения задач разведки и разминирования в зоне спецоперации. Начало работы над созданием робота пришлось на весну предыдущего года, финансирование проекта осуществлялось за счет средств благотворителей.
ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Курском
Экипажи штурмовиков Су-25 успешно помешали проведению ротации подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, рассказали в Минобороны РФ. В ходе операции летчики нанесли удары по определенным целям с использованием авиационных ракет, после чего выполнили уход от ответного огня, применив тепловые ловушки, и безопасно вернулись на базу. В результате действий авиации были уничтожены как личный состав ВСУ, так и их бронетехника.
Половина захваченной ВСУ курской территории освобождена
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области успешно освобождена примерно половина территории, которая ранее была захвачена ВСУ. В своем комментарии для ГТРК «Курск» Алаудинов отметил, что на сегодняшний день зафиксировано освобождение значительной части ранее оккупированных районов.
Кроме того, командир «Ахмата» провел параллель между текущими событиями в Курской области и Курской дугой, ключевым моментом Великой Отечественной войны, когда немецкие войска потерпели крупные потери, что приблизило их поражение в войне. Алаудинов подчеркнул, что история повторяется, поскольку ВСУ также понесли значительные потери после своего вторжения.
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