В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры

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При взрыве погибли также несколько офицеров ВСУ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры. В момент нанесения ударов они находились в порту и участвовали в разгрузке судов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«При разгрузке [в порту Одессы] присутствовали англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Они погибли», — передает РИА Новости со ссылкой на Лебедева.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По их данным, была повреждена припортовая инфраструктура. Под удар ВС РФ попали также техника и личный состав ВСУ.

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В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры. В момент нанесения ударов они находились в порту и участвовали в разгрузке судов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «При разгрузке [в порту Одессы] присутствовали англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Они погибли», — передает РИА Новости со ссылкой на Лебедева. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По их данным, была повреждена припортовая инфраструктура. Под удар ВС РФ попали также техника и личный состав ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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