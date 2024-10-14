В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры

14 октября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

При взрыве погибли также несколько офицеров ВСУ (фото из архива) Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры. В момент нанесения ударов они находились в порту и участвовали в разгрузке судов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «При разгрузке [в порту Одессы] присутствовали англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Они погибли», — передает РИА Новости со ссылкой на Лебедева. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По их данным, была повреждена припортовая инфраструктура. Под удар ВС РФ попали также техника и личный состав ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры. В момент нанесения ударов они находились в порту и участвовали в разгрузке судов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «При разгрузке [в порту Одессы] присутствовали англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Они погибли», — передает РИА Новости со ссылкой на Лебедева. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По их данным, была повреждена припортовая инфраструктура. Под удар ВС РФ попали также техника и личный состав ВСУ.