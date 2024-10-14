При взрыве погибли также несколько офицеров ВСУ (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе ударом ВС РФ уничтожены иностранные офицеры. В момент нанесения ударов они находились в порту и участвовали в разгрузке судов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«При разгрузке [в порту Одессы] присутствовали англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Они погибли», — передает РИА Новости со ссылкой на Лебедева.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. По их данным, была повреждена припортовая инфраструктура. Под удар ВС РФ попали также техника и личный состав ВСУ.
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