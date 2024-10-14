ВС РФ освободили Островское

Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили штурм и освободили Островское на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться», — рассказал командир роты с позывным «Герцин» в видеообращении. Его слова передает РИА Новости.
Российские войска продолжают освобождать от ВСУ населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Ранее Минобороны сообщили о том, что Российские солдаты освободили Михайловку, Зоряное Первое, Золотую Ниву.
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