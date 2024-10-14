ВС РФ освободили Островское

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили штурм и освободили Островское на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться», — рассказал командир роты с позывным «Герцин» в видеообращении. Его слова передает РИА Новости.

Российские войска продолжают освобождать от ВСУ населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Ранее Минобороны сообщили о том, что Российские солдаты освободили Михайловку, Зоряное Первое, Золотую Ниву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие 5-го отделения мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили штурм и освободили Островское на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться», — рассказал командир роты с позывным «Герцин» в видеообращении. Его слова передает РИА Новости. Российские войска продолжают освобождать от ВСУ населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Ранее Минобороны сообщили о том, что Российские солдаты освободили Михайловку, Зоряное Первое, Золотую Ниву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...