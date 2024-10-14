14 октября 2024

Курганцев зовут работать штамповщиками за 190 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают работать на заводе
Курганцам предлагают работать на заводе Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать штамповщиками металла вахтовым методом и обещают платить до 190 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Для соискателей вакансии из Курганской области — предлагается работа по холодной штамповке сложных деталей из различного профиля металла. За вахту оплата до190 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».

Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.

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Жителей Курганской области приглашают работать штамповщиками металла вахтовым методом и обещают платить до 190 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Для соискателей вакансии из Курганской области — предлагается работа по холодной штамповке сложных деталей из различного профиля металла. За вахту оплата до190 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito». Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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