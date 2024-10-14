Курганцев зовут работать штамповщиками за 190 тысяч рублей

Курганцам предлагают работать на заводе
Жителей Курганской области приглашают работать штамповщиками металла вахтовым методом и обещают платить до 190 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Для соискателей вакансии из Курганской области — предлагается работа по холодной штамповке сложных деталей из различного профиля металла. За вахту оплата до190 тысяч рублей», — указано на сайте «Avito».
Соискателям вакансии обещают бесплатное питание и проживание. Также представители работодателя уточняют, что сотрудники обеспечиваются спецодеждой и медицинской страховкой.
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