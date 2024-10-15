Тюменские браконьеры атаковали леса ХМАО

Браконьеры из Тюменской области начали массово ездить на охоту в леса Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одному из охотничьих сообществ региона.
«С начала осеннего сезона на охоту в Ханты-Мансийский автономный округ подались десятки жителей Тюменской области. При этом, разрешительные документы, естественно, есть далеко не у всех. Но охотников это не останавливает. В лесах Югры много дичи. Это браконьеров и привлекает», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.
Он добавил, что чаще всего браконьеры охотятся на границе ХМАО и Тюменской области, которая проходит в Уватском районе. «Чаще всего тюменских охотников можно встретить именно там. И тех, у кого с документами все в порядке, и тех, у кого разрешений нет», — отметил инсайдер агентства.
Комментарии Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО — Югры и правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что браконьеры из ХМАО начали ездить на преступный промысел в Тюменскую область.
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