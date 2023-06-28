Браконьеры из ХМАО начали ездить на промысел в Тюменскую область

28 июня 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

В некоторых районах ХМАО введен нерестовый запрет на рыбалку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Рыбаки из Ханты-Мансийского автономного округа ездят на промысел в Тюменскую область, так как в некоторых районах ХМАО вылов рыбы запрещен из-за нереста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Рыбаки из ХМАО ездят на рыбалку в Тюменскую область, потому что там меньше сотрудников Рыбоохраны. И действуют они не так жестко, как в округе. В основном, добывают соровую рыбу: язя, леща, щуку, карася и окуней. Как правило, сотрудникам тюменской Рыбоохраны они не попадаются. Приезжают „набегами“», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству агентству ранее сообщили, что за незаконную добычу рыбы предусмотрена уголовная ответственность. «За незаконную добычу (вылов) рыбы может наступить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ в случае, если это деяние совершено: с причинением крупного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на миграционных путях к ним», — указано в ответе на официальный запрос агентства. Уголовная ответственность также может наступить за вылов рыбы на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия, или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. В адрес Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рыбаки из Ханты-Мансийского автономного округа ездят на промысел в Тюменскую область, так как в некоторых районах ХМАО вылов рыбы запрещен из-за нереста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Рыбаки из ХМАО ездят на рыбалку в Тюменскую область, потому что там меньше сотрудников Рыбоохраны. И действуют они не так жестко, как в округе. В основном, добывают соровую рыбу: язя, леща, щуку, карася и окуней. Как правило, сотрудникам тюменской Рыбоохраны они не попадаются. Приезжают „набегами“», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству агентству ранее сообщили, что за незаконную добычу рыбы предусмотрена уголовная ответственность. «За незаконную добычу (вылов) рыбы может наступить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 256 УК РФ в случае, если это деяние совершено: с причинением крупного ущерба; с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на миграционных путях к ним», — указано в ответе на официальный запрос агентства. Уголовная ответственность также может наступить за вылов рыбы на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия, или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. В адрес Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.