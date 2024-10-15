Путин дал своему уральскому полпреду Жоге новый статус

Путин включил Жогу в состав оргкомитета «Победа»

15 октября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Артем Жога 2 октября стал полномочным представителем президента в УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав организационного комитета «Победа» под руководством главы государства Владимира Путина. Он формирует государственную политику в области патриотического воспитания, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав организационного комитета „Победа“. В него вошел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Федеральный оргкомитет „Победа“ — совещательный и консультативный орган, его возглавляет президент России. В задачи оргкомитета входит проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов», — говорится в посте. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели сына «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук Путина звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога вошел в состав организационного комитета «Победа» под руководством главы государства Владимира Путина. Он формирует государственную политику в области патриотического воспитания, сообщает пресс-служба полпредства в telegram-канале. «Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав организационного комитета „Победа“. В него вошел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Федеральный оргкомитет „Победа“ — совещательный и консультативный орган, его возглавляет президент России. В задачи оргкомитета входит проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов», — говорится в посте. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели сына «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук Путина звезду Героя России. В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Нарсовета ДНР, потом стал председателем. В декабре на встрече с Путиным просил его выдвинуться на новый президентский срок. Жога также является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.