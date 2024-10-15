Новый уральский полпред Жога встретился с куратором в правительстве РФ

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Денис Мантуров — куратор УрФО в правительстве — встретился с новым полпредом
Денис Мантуров — куратор УрФО в правительстве — встретился с новым полпредом Фото:

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития уральской промышленности, сообщается на официальном сайте правительства.

«На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа. В правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении.

Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.

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Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития уральской промышленности, сообщается на официальном сайте правительства. «На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа. В правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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