Новый уральский полпред Жога встретился с куратором в правительстве РФ

15 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров — куратор УрФО в правительстве — встретился с новым полпредом Фото: пресс-служба полпредства УрФО Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития уральской промышленности, сообщается на официальном сайте правительства. «На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа. В правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с первым зампредом правительства Денисом Мантуровым. Обсуждались вопросы развития уральской промышленности, сообщается на официальном сайте правительства. «На встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа. В правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа», — говорится в сообщении. Жога занял пост полпреда 2 октября. Ему 49 лет, он из Донецка. До 2014 года вел бизнес, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта». В 2023 году Жога вступил в «Единую Россию» и избрался депутатом Народного совета ДНР, потом стал его председателем. Жога является участником кадровой программы «Время героев» для участников СВО, его наставником был глава администрации президента Антон Вайно. Больше о его жизненном пути — в материале URA.RU.