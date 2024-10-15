Россия не находится в изоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив сложность изоляции любой страны в современном мире. Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Изоляция России на международной арене
Песков заявил, что Россия не находится в изоляции. «В современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую страну, как Россия», — сообщил представитель Кремля. Песков отметил, что международные отношения должны быть построены на приемлемых для всех стран правилах, взаимном уважении и сотрудничестве.
Реакция на акцию с российским флагом в Одессе
Песков прокомментировал акцию женщины в Одессе, которая попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Пресс-секретарь главы РФ назвал ее действия смелым поступком и отметил, что инцидент находится в поле зрения российских властей.
Стратегическое партнерство России и КНДР
Представитель Кремля озвучил суть договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, документ подразумевает сотрудничество двух стран в стратегической сфере и в безопасности.
На вопрос о включении пункта о военной помощи в договор с Ираном Песков ответил отрицательно, указав, что можно будет обсудить содержание договора после его подготовки. «Нет, когда [договор с между Россией и Ираном] будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — заявил он.
БРИКС и Саудовская Аравия
Касательно участия Саудовской Аравии в БРИКС Песков предложил дождаться итогов предстоящего в Казани саммита. По его словам, информация о характере участия Саудовской Аравии в объединении будет предоставлена дополнительно после встречи. «Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого уже будем делать выводы», — отметил пресс-секретарь президента.
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