Россию нельзя изолировать, акция с флагом в Одессе — смелый поступок: что еще сказал Песков журналистам

Песков: Россию нельзя изолировать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков считает, что изолировать Россию в современном мире трудно
Песков считает, что изолировать Россию в современном мире трудно Фото:

Россия не находится в изоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив сложность изоляции любой страны в современном мире. Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Изоляция России на международной арене

Песков заявил, что Россия не находится в изоляции. «В современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую страну, как Россия», — сообщил представитель Кремля. Песков отметил, что международные отношения должны быть построены на приемлемых для всех стран правилах, взаимном уважении и сотрудничестве.

Реакция на акцию с российским флагом в Одессе

Песков прокомментировал акцию женщины в Одессе, которая попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Пресс-секретарь главы РФ назвал ее действия смелым поступком и отметил, что инцидент находится в поле зрения российских властей.

Стратегическое партнерство России и КНДР

Представитель Кремля озвучил суть договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, документ подразумевает сотрудничество двух стран в стратегической сфере и в безопасности. 

На вопрос о включении пункта о военной помощи в договор с Ираном Песков ответил отрицательно, указав, что можно будет обсудить содержание договора после его подготовки. «Нет, когда [договор с между Россией и Ираном] будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — заявил он.

БРИКС и Саудовская Аравия

Касательно участия Саудовской Аравии в БРИКС Песков предложил дождаться итогов предстоящего в Казани саммита. По его словам, информация о характере участия Саудовской Аравии в объединении будет предоставлена дополнительно после встречи. «Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого уже будем делать выводы», — отметил пресс-секретарь президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не находится в изоляции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив сложность изоляции любой страны в современном мире. Эти и другие заявления Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Изоляция России на международной арене Песков заявил, что Россия не находится в изоляции. «В современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую страну, как Россия», — сообщил представитель Кремля. Песков отметил, что международные отношения должны быть построены на приемлемых для всех стран правилах, взаимном уважении и сотрудничестве. Реакция на акцию с российским флагом в Одессе Песков прокомментировал акцию женщины в Одессе, которая попыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника Екатерине II. Пресс-секретарь главы РФ назвал ее действия смелым поступком и отметил, что инцидент находится в поле зрения российских властей. Стратегическое партнерство России и КНДР Представитель Кремля озвучил суть договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. По его словам, документ подразумевает сотрудничество двух стран в стратегической сфере и в безопасности.  На вопрос о включении пункта о военной помощи в договор с Ираном Песков ответил отрицательно, указав, что можно будет обсудить содержание договора после его подготовки. «Нет, когда [договор с между Россией и Ираном] будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — заявил он. БРИКС и Саудовская Аравия Касательно участия Саудовской Аравии в БРИКС Песков предложил дождаться итогов предстоящего в Казани саммита. По его словам, информация о характере участия Саудовской Аравии в объединении будет предоставлена дополнительно после встречи. «Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого уже будем делать выводы», — отметил пресс-секретарь президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...