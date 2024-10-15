Песков заявил, что Россию нельзя изолировать

15 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что такую страну, как Россия, невозможно изолировать от внешнего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что страна находится в изоляции на международной арене. По его словам, такую страну, как РФ, трудно изолировать. «Россия не находится в изоляции. В современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую страну, как Россия. Это система международных отношений, которые должны быть основаны на международных правилах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что международные отношения строятся на взаимном уважении и сотрудничестве, и большинство государств мира придерживаются таких подходов. Он также отметил, что в рамках международного диалога никто не занимает доминирующего положения, и к этому стремится большинство стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что страна находится в изоляции на международной арене. По его словам, такую страну, как РФ, трудно изолировать. «Россия не находится в изоляции. В современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую страну, как Россия. Это система международных отношений, которые должны быть основаны на международных правилах», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что международные отношения строятся на взаимном уважении и сотрудничестве, и большинство государств мира придерживаются таких подходов. Он также отметил, что в рамках международного диалога никто не занимает доминирующего положения, и к этому стремится большинство стран.