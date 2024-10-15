Свердловский ребенок, которого облили бензином и подожгли, стал инвалидом. Видео

15 октября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Медкомиссия признала Ярослава инвалидом (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Тринадцатилетний Ярослав Карпов из Екатеринбурга стал инвалидом после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, в результате чего он получил ожоги 50% поверхности тела. У мальчика также возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. О том, как проходит восстановление подростка, журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего Вера Карпова. «Мы с сыном регулярно проходим курсы реабилитации. При этом врачи прилагают все усилия для скорейшего возвращения Ярослава к нормальной жизни. Сын также прикладывает много усилий, следуя всем рекомендациям докторов. Его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное. Тело изуродовано, и, конечно, на этом фоне есть психологические проблемы. Но я всегда ему повторяю, что главное — он жив. У Ярика возникли проблемы с сердцем, мы прошли комиссию, и его признали инвалидом», — поделилась женщина. 21 августа 2023 года произошел трагический инцидент, когда двое 16-летних подростков во время прогулки облили бензином Ярослава Карпова и подожгли его. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9 с 50% ожогами поверхности тела. Врачи 66 дней боролись за его жизнь. По данным источника URA.RU, подросткам может грозить реальный тюремный срок. Данная история привлекла внимание Следственного комитета РФ, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении одного из поджигателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тринадцатилетний Ярослав Карпов из Екатеринбурга стал инвалидом после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, в результате чего он получил ожоги 50% поверхности тела. У мальчика также возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. О том, как проходит восстановление подростка, журналисту URA.RU рассказала мама пострадавшего Вера Карпова. «Мы с сыном регулярно проходим курсы реабилитации. При этом врачи прилагают все усилия для скорейшего возвращения Ярослава к нормальной жизни. Сын также прикладывает много усилий, следуя всем рекомендациям докторов. Его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное. Тело изуродовано, и, конечно, на этом фоне есть психологические проблемы. Но я всегда ему повторяю, что главное — он жив. У Ярика возникли проблемы с сердцем, мы прошли комиссию, и его признали инвалидом», — поделилась женщина. 21 августа 2023 года произошел трагический инцидент, когда двое 16-летних подростков во время прогулки облили бензином Ярослава Карпова и подожгли его. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9 с 50% ожогами поверхности тела. Врачи 66 дней боролись за его жизнь. По данным источника URA.RU, подросткам может грозить реальный тюремный срок. Данная история привлекла внимание Следственного комитета РФ, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении одного из поджигателей.