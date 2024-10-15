Стало известно, почему погибли школьник и его отец, дрейфовавшие в Охотском море

Школьник Илья Пичугин, дрейфовавший на катамаране «Байкат» вместе с отцом и дядей в открытом море, по предварительным данным, умер от голода, несмотря на наличие еды в лодке. Парень не смог заставить себя есть однообразную пищу, которой питались путешественники в течение месяца.
«Школьник, дрейфовавший в открытом море с отцом и дядей, предварительно, умер от голода. При этом в лодке еще оставалась еда — парень просто не мог больше есть сухую вермишель и отмоченный горох», — пишет telegram-канал Baza.
Илья Пичугин скончался в начале сентября вскоре после своего 16-летия, а его отец Сергей — в конце месяца. Как сообщил дядя школьника Михаил, в последние дни Сергей также не мог употреблять в пищу продукты. Михаил оставался на лодке с телами родственников около трех недель, пока его не обнаружило рыбацкое судно «Ангел» 14 октября.
Сейчас Михаил находится в реанимации магаданской больницы. Трагическое путешествие началось в начале августа, когда семья отправилась из Улан-Удэ в Южно-Сахалинск, а затем на север Сахалина. Оттуда на лодке родственники поплыли к Шантарским островам, но потерпели бедствие по пути обратно из-за поломки мотора. Что произошло с мужчинами в Охотском море, как одному выжившему удалось спастись и будет ли возбуждено уголовное дело — в материале URA.RU.
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