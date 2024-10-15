«Ребята встречались тайно»: появились подробности смерти двух детей в болоте под Нижним Тагилом

Дети, провалившиеся в болото под Нижним Тагилом, тайно встречались

16 октября 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Вместе с ребятами на болоте был приемный брат девочки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девятилетние мальчик и девочка, которые провалились в болото в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом (Свердловская область), тайно встречались и любили друг друга. Погибшие дети были знакомы с детского сада. «Ребята встречались тайно и любили друг друга. В этот раз они пришли к ним переодеться после школы и вместе пошли гулять. Пошли на лед и провалились оба», — передает слова мамы погибшей девочки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам родственницы, ее дочь и мальчик дружили со времен детского сада, но она не знала об их дружбе в последнее время, пока они не зашли после уроков. Она же рассказала, что с ними был 13-летний приемный брат, который должен был следить за детьми. Он долго уговаривал ребят вернуться, и когда они начали тонуть, бросился на помощь, но после того, как сам чуть не умер в болоте, побежал звать на помощь. В семье погибшей девочки шестеро детей. Похороны пройдут 17 октября в местном храме. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело. По словам представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. В региональном МЧС рассказали, что дети утонули, побежав за мячом по первому льду во время игры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятилетние мальчик и девочка, которые провалились в болото в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом (Свердловская область), тайно встречались и любили друг друга. Погибшие дети были знакомы с детского сада. «Ребята встречались тайно и любили друг друга. В этот раз они пришли к ним переодеться после школы и вместе пошли гулять. Пошли на лед и провалились оба», — передает слова мамы погибшей девочки группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По словам родственницы, ее дочь и мальчик дружили со времен детского сада, но она не знала об их дружбе в последнее время, пока они не зашли после уроков. Она же рассказала, что с ними был 13-летний приемный брат, который должен был следить за детьми. Он долго уговаривал ребят вернуться, и когда они начали тонуть, бросился на помощь, но после того, как сам чуть не умер в болоте, побежал звать на помощь. В семье погибшей девочки шестеро детей. Похороны пройдут 17 октября в местном храме. ЧП произошло днем 14 октября на Пушкинском болоте. Детей пытался спасти 13-летний друг, но не смог. Возбуждено уголовное дело. По словам представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых, ребята воспитывались в благополучных семьях, которые не состояли на учете в ПДН. В региональном МЧС рассказали, что дети утонули, побежав за мячом по первому льду во время игры.