Детский сад в ЯНАО выплатит крупную компенсацию ребенку, который упал с самоката

Детский сад «Сказка» в Уренгое (ЯНАО) выплатит воспитаннику компенсацию морального вреда. В июне 2024 года ребенок упал с самоката и получил травмы. Сумма компенсации — 250 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура.
«Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение требований законодательства об образовании, а также об основных гарантиях прав ребенка в МБДОУ „Детский сад ‚Сказка‘ поселка городского типа Уренгой. Установлено, что в июне текущего года воспитанник детского сада во время образовательного процесса упал с самоката и получил травмы“, — пишет надзорное ведомство в Telegram. По решению суда, администрация детсада выплатит ребенку компенсацию в размере 250 тысяч рублей.
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