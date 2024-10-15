15 октября 2024

Детский сад в ЯНАО выплатит крупную компенсацию ребенку, который упал с самоката

Детский сад «Сказка» в Уренгое выплатит ребенку 250 тысяч рублей за травму
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал с самоката в июне 2024 года
Ребенок упал с самоката в июне 2024 года Фото:

Детский сад «Сказка» в Уренгое (ЯНАО) выплатит воспитаннику компенсацию морального вреда. В июне 2024 года ребенок упал с самоката и получил травмы. Сумма компенсации — 250 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура.

«Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение требований законодательства об образовании, а также об основных гарантиях прав ребенка в МБДОУ „Детский сад ‚Сказка‘ поселка городского типа Уренгой. Установлено, что в июне текущего года воспитанник детского сада во время образовательного процесса упал с самоката и получил травмы“, — пишет надзорное ведомство в Telegram. По решению суда, администрация детсада выплатит ребенку компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

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Детский сад «Сказка» в Уренгое (ЯНАО) выплатит воспитаннику компенсацию морального вреда. В июне 2024 года ребенок упал с самоката и получил травмы. Сумма компенсации — 250 тысяч рублей, сообщает окружная прокуратура. «Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение требований законодательства об образовании, а также об основных гарантиях прав ребенка в МБДОУ „Детский сад ‚Сказка‘ поселка городского типа Уренгой. Установлено, что в июне текущего года воспитанник детского сада во время образовательного процесса упал с самоката и получил травмы“, — пишет надзорное ведомство в Telegram. По решению суда, администрация детсада выплатит ребенку компенсацию в размере 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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