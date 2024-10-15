В Пермском крае начали судить экс-замначальника колонии Андрея Шварева

Чусовской городской суд Пермского края начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии №37 Андрея Шварева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток.
«По версии следствия, Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тысяч рублей, а также часы Tissot стоимостью 500 тысяч рублей. Они предназначались за незаконные действия по ослаблению режима содержания. Также, по версии следователей, Шварев незаконно выдал осужденному мобильный телефон с возможностью выхода в интернет. В ходе судебного заседания было оглашено обвинительное заключение. Сам подсудимый вины не признал», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева было возбуждено после жалобы осужденного Руслана Алиева. Тот обвинил Шварева в том, что он заставил его за свой счет построить кафе на территории колонии. В должности заместителя начальника колонии Шварев работал до 2023 года, после чего вышел на пенсию и отправился на СВО. Весной 2024 года его задержали на территории ДНР и этапировали в Пермский край.
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