Челябинский актер Робак приедет в Магнитогорск на показ фильма «Вечная зима»

Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область), снявшийся в главной роли в фильме «Вечная зима», 27 октября в рамках зрительского показа проведет в Магнитогорске Челябинской области творческую встречу. Съемки кинокартины проходили в локациях Магнитогорска в 2023 году. Как сообщается в пресс-службе кинотеатра «Джаз», вместе с Робаком приедет и режиссер фильма — Николай Ларионов.
«27 октября — премьерный показ фильма „Вечная зима“, после которого состоится творческая встреча с режиссером фильма Николаем Ларионовым и актером, сыгравшим главную роль, Александром Робаком. Пригласительные и скидки не действуют», — сообщили в анонсе кинотеатра «Джаз Синема».
Фильм с Робаком покажут на кинофестивалях в Стамбуле и Бразилии. В начале октября был опубликован финальный трейлер фильма «Вечная зима», который снимали в Магнитогорске в 2023 году. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.
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