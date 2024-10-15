15 октября 2024

Челябинский актер Робак приедет в Магнитогорск на показ фильма «Вечная зима»

© Служба новостей «URA.RU»
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Робак проведет в Магнитогорске личную презентацию фильма, где он сыграл главную роль
Робак проведет в Магнитогорске личную презентацию фильма, где он сыграл главную роль Фото:

Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область), снявшийся в главной роли в фильме «Вечная зима», 27 октября в рамках зрительского показа проведет в Магнитогорске Челябинской области творческую встречу. Съемки кинокартины проходили в локациях Магнитогорска в 2023 году. Как сообщается в пресс-службе кинотеатра «Джаз», вместе с Робаком приедет и режиссер фильма — Николай Ларионов.

«27 октября — премьерный показ фильма „Вечная зима“, после которого состоится творческая встреча с режиссером фильма Николаем Ларионовым и актером, сыгравшим главную роль, Александром Робаком. Пригласительные и скидки не действуют», — сообщили в анонсе кинотеатра «Джаз Синема».

Фильм с Робаком покажут на кинофестивалях в Стамбуле и Бразилии. В начале октября был опубликован финальный трейлер фильма «Вечная зима», который снимали в Магнитогорске в 2023 году. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.

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Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область), снявшийся в главной роли в фильме «Вечная зима», 27 октября в рамках зрительского показа проведет в Магнитогорске Челябинской области творческую встречу. Съемки кинокартины проходили в локациях Магнитогорска в 2023 году. Как сообщается в пресс-службе кинотеатра «Джаз», вместе с Робаком приедет и режиссер фильма — Николай Ларионов. «27 октября — премьерный показ фильма „Вечная зима“, после которого состоится творческая встреча с режиссером фильма Николаем Ларионовым и актером, сыгравшим главную роль, Александром Робаком. Пригласительные и скидки не действуют», — сообщили в анонсе кинотеатра «Джаз Синема». Фильм с Робаком покажут на кинофестивалях в Стамбуле и Бразилии. В начале октября был опубликован финальный трейлер фильма «Вечная зима», который снимали в Магнитогорске в 2023 году. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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