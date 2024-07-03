Снесут ли торговый центр «Дирижабль» в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга опровергли снос ТЦ «Дирижабль» на Ботанике
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ТЦ "Дирижабль". Екатеринбург, торговый центр, бутик, тц дирижабль, магазин
Мэрия Екатеринбурга пока не планирует сносить ТЦ «Дирижабль» Фото:

Сносить торговый центр «Дирижабль» (Ботаника) в ближайшее время не планируется. При этом окончательного решения о будущем этой территории еще не принято, рассказал журналистам во время визита на площадку вице-мэр Рустам Галямов.

«К нам обратился собственник [ТЦ „Дирижабль“]. Но пока конечного решения по данной территории у нас нет. Следовательно, никакого сноса и закрытия торгового центра не планируется. Ведется работа по оценке этой градостроительной территории. Думаю, в ближайшее время мы примем решение и вынесем его на общественное обсуждение», — заявил Рустам Галямов.

Ранее вице-мэр подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана».

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Сносить торговый центр «Дирижабль» (Ботаника) в ближайшее время не планируется. При этом окончательного решения о будущем этой территории еще не принято, рассказал журналистам во время визита на площадку вице-мэр Рустам Галямов. «К нам обратился собственник [ТЦ „Дирижабль“]. Но пока конечного решения по данной территории у нас нет. Следовательно, никакого сноса и закрытия торгового центра не планируется. Ведется работа по оценке этой градостроительной территории. Думаю, в ближайшее время мы примем решение и вынесем его на общественное обсуждение», — заявил Рустам Галямов. Ранее вице-мэр подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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