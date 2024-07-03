Снесут ли торговый центр «Дирижабль» в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга опровергли снос ТЦ «Дирижабль» на Ботанике

Мэрия Екатеринбурга пока не планирует сносить ТЦ «Дирижабль» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сносить торговый центр «Дирижабль» (Ботаника) в ближайшее время не планируется. При этом окончательного решения о будущем этой территории еще не принято, рассказал журналистам во время визита на площадку вице-мэр Рустам Галямов.

«К нам обратился собственник [ТЦ „Дирижабль“]. Но пока конечного решения по данной территории у нас нет. Следовательно, никакого сноса и закрытия торгового центра не планируется. Ведется работа по оценке этой градостроительной территории. Думаю, в ближайшее время мы примем решение и вынесем его на общественное обсуждение», — заявил Рустам Галямов.

Ранее вице-мэр подписал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории в районе «Дирижабля», в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Заниматься участком будет муниципальное бюджетное учреждение «Мастерская генерального плана».