В ЯНАО с гастролями ждут Тарзана

В Новом Уренгое актер Сергей Глушко представит комедию «Муж на час»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тарзана на Ямале ждут с легкой комедией
Тарзана на Ямале ждут с легкой комедией Фото:

В Новый Уренгой приедет Тарзан (Сергей Глушко) с труппой актеров, которые покажут легкую комедию «Муж на час». Зрителям представят историю одинокой женщины, которая вызвала специалиста, чтобы произвести впечатление на друзей. Представление ожидается 21 октября в местном дворце культуры.

«Приглашаем вас на спектакль „Муж на час“, где главные роли исполняют звезды сцены: Сергей Глушко, Карина Зверева, Антон Жижин, Кристина Шелобкова и Сергей Пиоро. Эта история о Виктории — одинокой, но симпатичной девушке, которая решает вызвать специалиста. Ожидая элегантного мужчину, способного произвести впечатление на ее друзей, Виктория сталкивается с неожиданностью — к ней приходит простой и приземленный Алексей», — сообщается в сообществе «Подслушано. Новый Уренгой» в VK. Показ состоится 21 октября в городском дворце культуры Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU рассказывало, что семья стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и певицы Наташи Королевой поделилась видео, на котором их сын Архип Глушко выходит на свадьбу со своей невесткой-стриптизершей. Певица пришла на свадебное торжество в коротком платье, украшенном перьями, и надела босоножки на толстом каблуке, дополнив образ очками в форме сердца. Тарзан отдал предпочтение атласной рубашке и широким шортам.

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В Новый Уренгой приедет Тарзан (Сергей Глушко) с труппой актеров, которые покажут легкую комедию «Муж на час». Зрителям представят историю одинокой женщины, которая вызвала специалиста, чтобы произвести впечатление на друзей. Представление ожидается 21 октября в местном дворце культуры. «Приглашаем вас на спектакль „Муж на час“, где главные роли исполняют звезды сцены: Сергей Глушко, Карина Зверева, Антон Жижин, Кристина Шелобкова и Сергей Пиоро. Эта история о Виктории — одинокой, но симпатичной девушке, которая решает вызвать специалиста. Ожидая элегантного мужчину, способного произвести впечатление на ее друзей, Виктория сталкивается с неожиданностью — к ней приходит простой и приземленный Алексей», — сообщается в сообществе «Подслушано. Новый Уренгой» в VK. Показ состоится 21 октября в городском дворце культуры Нового Уренгоя. Ранее URA.RU рассказывало, что семья стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и певицы Наташи Королевой поделилась видео, на котором их сын Архип Глушко выходит на свадьбу со своей невесткой-стриптизершей. Певица пришла на свадебное торжество в коротком платье, украшенном перьями, и надела босоножки на толстом каблуке, дополнив образ очками в форме сердца. Тарзан отдал предпочтение атласной рубашке и широким шортам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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