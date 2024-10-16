В ЯНАО с гастролями ждут Тарзана

В Новый Уренгой приедет Тарзан (Сергей Глушко) с труппой актеров, которые покажут легкую комедию «Муж на час». Зрителям представят историю одинокой женщины, которая вызвала специалиста, чтобы произвести впечатление на друзей. Представление ожидается 21 октября в местном дворце культуры.
«Приглашаем вас на спектакль „Муж на час“, где главные роли исполняют звезды сцены: Сергей Глушко, Карина Зверева, Антон Жижин, Кристина Шелобкова и Сергей Пиоро. Эта история о Виктории — одинокой, но симпатичной девушке, которая решает вызвать специалиста. Ожидая элегантного мужчину, способного произвести впечатление на ее друзей, Виктория сталкивается с неожиданностью — к ней приходит простой и приземленный Алексей», — сообщается в сообществе «Подслушано. Новый Уренгой» в VK. Показ состоится 21 октября в городском дворце культуры Нового Уренгоя.
Ранее URA.RU рассказывало, что семья стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) и певицы Наташи Королевой поделилась видео, на котором их сын Архип Глушко выходит на свадьбу со своей невесткой-стриптизершей. Певица пришла на свадебное торжество в коротком платье, украшенном перьями, и надела босоножки на толстом каблуке, дополнив образ очками в форме сердца. Тарзан отдал предпочтение атласной рубашке и широким шортам.
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