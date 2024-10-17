Серийный убийца-расчленитель Масалимов выходит на свободу

Серийный убийца Анвар Масалимов, известный своими жестокими преступлениями, вновь выйдет на свободу в декабре текущего года. Он стал первым в истории РФ осужденным, кому заменили смертную казнь на пожизненное заключение, а затем выпустили по условно-досрочному освобождению.
«Сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Выпустить его должны уже в декабре», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что он совершил свое первое убийство в 1980 году, а в 1992 году его приговорили к смертной казни, которая позже была заменена на пожизненное лишение свободы.
Он сидел в колонии для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем был переведен в тюрьму «Полярная сова» в поселке Харп в ЯНАО. В 2016 году Масалимов сумел выйти на свободу по УДО. Однако не смог адаптироваться к жизни на свободе и снова совершил преступление в 2018 году, за что был приговорен к пяти годам колонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.