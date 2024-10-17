Серийный убийца-расчленитель Масалимов выходит на свободу

Серийный убийца Масалимов вновь выйдет на свободу в декабре 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024 года
Серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024 года Фото:

Серийный убийца Анвар Масалимов, известный своими жестокими преступлениями, вновь выйдет на свободу в декабре текущего года. Он стал первым в истории РФ осужденным, кому заменили смертную казнь на пожизненное заключение, а затем выпустили по условно-досрочному освобождению.

«Сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Выпустить его должны уже в декабре», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что он совершил свое первое убийство в 1980 году, а в 1992 году его приговорили к смертной казни, которая позже была заменена на пожизненное лишение свободы.

Он сидел в колонии для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем был переведен в тюрьму «Полярная сова» в поселке Харп в ЯНАО. В 2016 году Масалимов сумел выйти на свободу по УДО. Однако не смог адаптироваться к жизни на свободе и снова совершил преступление в 2018 году, за что был приговорен к пяти годам колонии.

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Серийный убийца Анвар Масалимов, известный своими жестокими преступлениями, вновь выйдет на свободу в декабре текущего года. Он стал первым в истории РФ осужденным, кому заменили смертную казнь на пожизненное заключение, а затем выпустили по условно-досрочному освобождению. «Сейчас Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Выпустить его должны уже в декабре», — сообщает telegram-канал Shot. Известно, что он совершил свое первое убийство в 1980 году, а в 1992 году его приговорили к смертной казни, которая позже была заменена на пожизненное лишение свободы. Он сидел в колонии для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем был переведен в тюрьму «Полярная сова» в поселке Харп в ЯНАО. В 2016 году Масалимов сумел выйти на свободу по УДО. Однако не смог адаптироваться к жизни на свободе и снова совершил преступление в 2018 году, за что был приговорен к пяти годам колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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