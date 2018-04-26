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26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
07:54  26 апреля 2018 0

Расчленителя, отсидевшего 15 лет в ямальской колонии, снова подозревают в убийстве

Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, клетка, арест, решетка, замок, преступник, обвиняемый, арестованный, подсудимый, наручники, суд
Избежавший расстрела и пожизненного заключения за жестокое убийства, вышел на волю и снова оказался втянут в криминалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уфе по подозрению в убийстве был задержан Анвар Масалимов. Человек этот недавно стал известен на всю страну, потому что стал первым из заключенных с пожизненным сроком, кому удалось выйти на свободу. У него за плечами два жестоких убийства, и теперь его подозревают в третьем.

Сейчас Масалимов находится в следственном изоляторе в Уфе. Он пришел в полицию и сообщил, что его невеста совершила убийство. Они распивали спиртное с приятелем, женщина разозлилась и ударила ножом приставучего гостя. Масалимов утверждает, что знал, что скрыть преступление не удастся, и учитывая его прошлое, решил сразу сообщить обо всем в полицию, пишет газета «Красный Север». Его невеста изначально признала свою вину, но позже изменила показания и обвинила в убийстве Масалимова.

Анвар Масалимов был приговорен к смертной казни за два убийства. Как уже рассказывало «URA.RU», последнее он совершил в 1991 году с особой жестокостью — расчленил и сжег свою жертву. Смертного приговора Масалимову удалось избежать: пока он ждал исполнения, высшей мерой наказания стало пожизненное заключения. Все эти годы он провел в знаменитой колонии строгого режима «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале. В 2016 году Масалимову удалось получить помилование и выйти на свободу.

Вячеслав Егоров
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