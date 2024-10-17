В Харьковской области наблюдается возрастающее желание местных жителей пересмотреть свой статус и, возможно, войти в состав России. Глава администрации области Виталий Ганчев публично поддержал инициативу о проведении референдума о присоединении к РФ. Одновременно с этим ВС РФ продолжают наступательные действия на донецком направлении. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Харьковское направление
Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев выразил поддержку идее проведения референдума о присоединении к России и подчеркнул необходимость тщательного изучения общественного мнения по данному вопросу. Он отметил, что для жителей Харьковской области в настоящее время не имеет значения гражданство.
Решение будут принимать не только те жители, которые уже получили российский паспорт. Ганчев также добавил, что есть люди, которые сейчас живут в Харькове и находятся в условиях оккупации. По его мнению, многие из них, если бы имели возможность, тоже задали бы этот вопрос.
Запорожское направление
На данном этапе активность боевых действий здесь остается на низком уровне, сообщает telegram-канал WarGonzo. Инициатива по-прежнему находится в руках российских войск, которые продолжают предпринимать попытки продвинуться в сторону Новоданиловки, периодически занимая украинские позиции и укореняясь на них. В районе Каменского также нет сообщений о значительных изменениях в линии боевого соприкосновения. Северо-западнее Работино и севернее Вербового, продолжаются позиционные бои.
Донецкое направление
Здесь инициатива по-прежнему принадлежит российским войскам, которые продолжают наступать по нескольким направлениям одновременно. ВС РФ расширяют свои позиции к северу от Угледара, готовясь к штурму позиций ВСУ в районе Богоявленки. Продвижение также наблюдается с направления Водяного.
Однако темпы наступления могут существенно снизиться из-за осенней распутицы. Бои продолжаются в районе Катериновки и Антоновки. В окрестностях Селидово российские войска продолжают окружение населенного пункта, в то время как украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление.
Российские войска приблизились к Покровску на 12 километров, угрожая единственной шахте по добыче коксующегося угля на Украине, передает Reuters. Это может вызвать серьезные экономические потери для страны, так как шахта необходима для сталелитейной промышленности, которая занимает второе место по объему экспорта.
Министерство обороны России подтвердило освобождение Красного Яра, и в настоящее время ВС РФ находятся северо-западнее Николаевки. Поступают сообщения о боях в Новоселидовке, где позиции ВСУ подвергаются атакам с использованием фугасных авиабомб, сообщает telegram-канал «Два майора».
Часовоярское направление
Бои продолжаются на восточной стороне Часова Яра, где интенсивно применяются средства дальнего поражения. В целом, ситуация в линии боевого соприкосновения остается без значительных изменений, передает WarGonzo.
Курское направление
ВС РФ продолжают наступательные действия, преодолевая оборонительные позиции ВСУ. Бои идут в Суджанском и Кореневском районах, где зафиксированы продвижения российских войск. Ситуация остается напряженной и требует внимания к дальнейшему развитию событий.
ВСУ предприняли две контратаки в районе населенного пункта Зеленый Шлях, сообщает telegram-канал «Два майора». Обе попытки были успешно отражены. Значительное продвижение российских войск вблизи Плехово.
Лиманское направление
ВС РФ полностью освободили Невское. Военнослужащие установили флаг над городом.
Торецкое направление
В северной части Нью-Йорка и на его северной окраине российские войска продвинулись на участке шириной до 2,17 километра. В Торецке продолжаются интенсивные стрелковые бои на улицах Европейская, Василия Стуса, Елены Гречко, Торговая и Рудничная.
Купянское направление
В южной части Колесниковки, в районе дачного поселка «Машиностроитель» идут бои. Также боестолкновения зафиксированы на северных окраинах Кругляковки.
Обстрелы ВСУ
В Белгородской области в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ пострадали трое мирных жителей. В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда были ранены двое гражданских. В селе Ясные Зори дрон атаковал рейсовый автобус, но был подавлен РЭБ, в результате чего пострадала задняя часть машины. В селе Тишанка Волоконовского района административное здание получило значительные повреждения в результате атаки дрона-камикадзе.
В Горловке, ДНР, в результате сброса СВУ с БПЛА ВСУ погиб мужчина. Ранения получили четверо гражданских.
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