Ганчев поддержал идею харьковчан о вхождении региона в состав России

Руководитель Харьковской области Виталий Ганчев выразил свою поддержку идее проведения референдума о присоединении к России. Он также подчеркнул необходимость тщательного изучения общественного мнения по данному вопросу.
«Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России, есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации. Уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», — сказал Ганчев, чьи слова цитирует РИА Новости.
Ранее стало известно о насильной эвакуации жителей Харьковской области. Украинские силовики пошли на такие меры из-за приближения линии фронта.
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