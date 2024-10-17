В Екатеринбурге мама ребенка, которого сожгли подростки, требует миллионы

17 октября 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Карпова пошла в суд, чтобы взыскать компенсацию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мама тринадцатилетнего Ярослава Карпова из Екатеринбурга, ставшего инвалидом после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, подала иск в суд на родителей несовершеннолетних. Женщина надеется взыскать компенсацию в размере трех миллионов рублей. В беседе с журналистом URA.RU Вера Карпова заявила о том, что Ярославу требуется дорогостоящая реабилитация. Таких денег в семье нет. «В рамках текущего судебного процесса, помимо уголовного дела, я решила подать дополнительный иск о возмещении морального вреда. Ярославу предстоит пройти длительный процесс реабилитации, включающий разнообразные методы терапии. Перспективы его восстановления до недавнего времени были неясны, но благодаря курсу реабилитации он сможет вновь самостоятельно заботиться о себе. Я надеюсь, что трех миллионов хватит для покрытия всех расходов. К сожалению, у меня нет средств, чтобы самостоятельно обеспечить лечение и восстановление сына», — подчеркнула Карпова. 21 августа 2023 года произошел трагический инцидент, когда двое 16-летних подростков во время прогулки облили бензином Ярослава Карпова и подожгли его. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9 с 50% ожогами поверхности тела. Врачи 66 дней боролись за его жизнь. По данным источника URA.RU, подросткам может грозить реальный тюремный срок. Данная история привлекла внимание Следственного комитета РФ, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении одного из поджигателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама тринадцатилетнего Ярослава Карпова из Екатеринбурга, ставшего инвалидом после того, как двое подростков облили его бензином и подожгли, подала иск в суд на родителей несовершеннолетних. Женщина надеется взыскать компенсацию в размере трех миллионов рублей. В беседе с журналистом URA.RU Вера Карпова заявила о том, что Ярославу требуется дорогостоящая реабилитация. Таких денег в семье нет. «В рамках текущего судебного процесса, помимо уголовного дела, я решила подать дополнительный иск о возмещении морального вреда. Ярославу предстоит пройти длительный процесс реабилитации, включающий разнообразные методы терапии. Перспективы его восстановления до недавнего времени были неясны, но благодаря курсу реабилитации он сможет вновь самостоятельно заботиться о себе. Я надеюсь, что трех миллионов хватит для покрытия всех расходов. К сожалению, у меня нет средств, чтобы самостоятельно обеспечить лечение и восстановление сына», — подчеркнула Карпова. 21 августа 2023 года произошел трагический инцидент, когда двое 16-летних подростков во время прогулки облили бензином Ярослава Карпова и подожгли его. Ребенок был экстренно доставлен в Детскую клиническую больницу №9 с 50% ожогами поверхности тела. Врачи 66 дней боролись за его жизнь. По данным источника URA.RU, подросткам может грозить реальный тюремный срок. Данная история привлекла внимание Следственного комитета РФ, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил свердловскому СК провести расследование. В итоге было возбуждено уголовное дело в отношении одного из поджигателей.