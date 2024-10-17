Суд ужесточил приговор свердловскому пиарщику Ширшикову за оправдание терроризма

17 октября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Заседание провели в апелляционном военном суде в Подмосковье Фото: Илья Московец © URA.RU Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание пиарщику Ярославу Ширшикову, признанному виновным в оправдании терроризма, увеличив срок заключения в колонии с двух до пяти лет. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Федор Акчермышев. «Суд признал отягчающим обстоятельством… мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Он постановил исключить из приговора применение части первой статьи 62 УК РФ и усилить назначенное наказание до пяти лет лишения свободы», — пояснил Акчермышев. Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание пиарщику Ярославу Ширшикову, признанному виновным в оправдании терроризма, увеличив срок заключения в колонии с двух до пяти лет. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Федор Акчермышев. «Суд признал отягчающим обстоятельством… мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Он постановил исключить из приговора применение части первой статьи 62 УК РФ и усилить назначенное наказание до пяти лет лишения свободы», — пояснил Акчермышев. Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова.