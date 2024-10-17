Суд ужесточил приговор свердловскому пиарщику Ширшикову за оправдание терроризма

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Оглашение приговора пиарщику Ярославу Ширшикову. Екатеринбург, ширшиков ярослав
Заседание провели в апелляционном военном суде в Подмосковье Фото:

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание пиарщику Ярославу Ширшикову, признанному виновным в оправдании терроризма, увеличив срок заключения в колонии с двух до пяти лет. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Федор Акчермышев.

«Суд признал отягчающим обстоятельством… мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Он постановил исключить из приговора применение части первой статьи 62 УК РФ и усилить назначенное наказание до пяти лет лишения свободы», — пояснил Акчермышев.

Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова.

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Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание пиарщику Ярославу Ширшикову, признанному виновным в оправдании терроризма, увеличив срок заключения в колонии с двух до пяти лет. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Федор Акчермышев. «Суд признал отягчающим обстоятельством… мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Он постановил исключить из приговора применение части первой статьи 62 УК РФ и усилить назначенное наказание до пяти лет лишения свободы», — пояснил Акчермышев. Пиарщика приговорили к двум годам лишения свободы в феврале 2024-го из-за поста о погибшем в результате теракта военкоре Владлене Татарском. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Гособвинитель запрашивал увеличение срока до шести лет. Сам Ширшиков признал вину и раскаялся. В июле 2024-го его этапировали из СИЗО-5 Екатеринбурга в СИЗО-4 Камышлова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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