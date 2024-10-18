Курганский бизнесмен избавляется от отеля из-за переезда в Екатеринбург

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В Катайске продают единственный отель с кафе за 70 миллионов рублей
В Катайске продают единственный отель с кафе за 70 миллионов рублей Фото:

Курганский бизнесмен Виктор Кащеев продает единственный отель вблизи федеральной трассы из-за переезда в Екатеринбург. Гостиничный комплекс с кафе оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель. 

«Продажа гостиничного комплекса связана с переездом в Екатеринбург. Все было построено своими силами. Занимаюсь бизнесом с 1993 года. Отель является единственным в Катайске», — рассказал бизнесмен Кащеев.

По словам бизнесмена, двухэтажная гостиница имеет 11 номеров с удобствами. Общая площадь комплекса составляет более 700 квадратных метров. Отдельно отель оценивается в 55 миллионов, кафе — в 15 миллионов рублей. 

Ранее URA.RU писало про продажу другого объекта в под Курганом. Гостиницу в селе Редькино готовы поменять на машину или недвижимость в Москве. Бизнес оценили в 50 миллионов рублей. Гостиница находится на 14 км трассы Курган — Тюмень.

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Курганский бизнесмен Виктор Кащеев продает единственный отель вблизи федеральной трассы из-за переезда в Екатеринбург. Гостиничный комплекс с кафе оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.  «Продажа гостиничного комплекса связана с переездом в Екатеринбург. Все было построено своими силами. Занимаюсь бизнесом с 1993 года. Отель является единственным в Катайске», — рассказал бизнесмен Кащеев. По словам бизнесмена, двухэтажная гостиница имеет 11 номеров с удобствами. Общая площадь комплекса составляет более 700 квадратных метров. Отдельно отель оценивается в 55 миллионов, кафе — в 15 миллионов рублей.  Ранее URA.RU писало про продажу другого объекта в под Курганом. Гостиницу в селе Редькино готовы поменять на машину или недвижимость в Москве. Бизнес оценили в 50 миллионов рублей. Гостиница находится на 14 км трассы Курган — Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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