Курганский бизнесмен избавляется от отеля из-за переезда в Екатеринбург

Курганский бизнесмен Виктор Кащеев продает единственный отель вблизи федеральной трассы из-за переезда в Екатеринбург. Гостиничный комплекс с кафе оценивается в 70 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.
«Продажа гостиничного комплекса связана с переездом в Екатеринбург. Все было построено своими силами. Занимаюсь бизнесом с 1993 года. Отель является единственным в Катайске», — рассказал бизнесмен Кащеев.
По словам бизнесмена, двухэтажная гостиница имеет 11 номеров с удобствами. Общая площадь комплекса составляет более 700 квадратных метров. Отдельно отель оценивается в 55 миллионов, кафе — в 15 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало про продажу другого объекта в под Курганом. Гостиницу в селе Редькино готовы поменять на машину или недвижимость в Москве. Бизнес оценили в 50 миллионов рублей. Гостиница находится на 14 км трассы Курган — Тюмень.
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