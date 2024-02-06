В деревне Редькино под Курганом гостиницу с кафе и сауной стоимостью 50 миллионов рублей меняют на машину или недвижимость в Москве. По словам владельца бизнеса, причина продажи — переезд в другой регион. Об этом предприниматель сообщил на одном из популярных сайтов с объявлениями.
«Продается гостиница площадью 500 квадратных метров на 14 км трacсы Куpган — Tюмeнь. Двухэтажное здание состоит из 15 номеров, укомплектованных мебелью стоит 49 999 500 рублей. Причина продажи: переезд в другой регион. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указано в объявлении. Также в стоимость бизнеса входит кафе из трех залов площадью 500 квадратов и сауна с финской парной, большим залом для отдыха, душем и санузлом.
Кроме того, на территории гостиничного комплекса имеется большaя стоянкa для гpузoвикoв площадью 1,5 гектара. Земля находится в собственности. Также на участке есть детская площадка и артезианская скважина. Рядом с территорией расположен бор.
В деревне Редькино под Курганом гостиницу с кафе и сауной стоимостью 50 миллионов рублей меняют на машину или недвижимость в Москве. По словам владельца бизнеса, причина продажи — переезд в другой регион. Об этом предприниматель сообщил на одном из популярных сайтов с объявлениями. «Продается гостиница площадью 500 квадратных метров на 14 км трacсы Куpган — Tюмeнь. Двухэтажное здание состоит из 15 номеров, укомплектованных мебелью стоит 49 999 500 рублей. Причина продажи: переезд в другой регион. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указано в объявлении. Также в стоимость бизнеса входит кафе из трех залов площадью 500 квадратов и сауна с финской парной, большим залом для отдыха, душем и санузлом. Кроме того, на территории гостиничного комплекса имеется большaя стоянкa для гpузoвикoв площадью 1,5 гектара. Земля находится в собственности. Также на участке есть детская площадка и артезианская скважина. Рядом с территорией расположен бор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают правительственную гостиницу «Зауралье». Власти оценили свое имущество в 81 млн рублей. Также сообщалось, что в центре города выставили на продажу комплекс квартир-студий под размещение гостиницы. Готовый бизнес реализуют за 15 млн рублей.