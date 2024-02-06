Под Курганом гостиницу за 50 млн меняют на машину или недвижимость в Москве. Фото

07 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Под Курганом гостиницу меняют на машину или жилье в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревне Редькино под Курганом гостиницу с кафе и сауной стоимостью 50 миллионов рублей меняют на машину или недвижимость в Москве. По словам владельца бизнеса, причина продажи — переезд в другой регион. Об этом предприниматель сообщил на одном из популярных сайтов с объявлениями. «Продается гостиница площадью 500 квадратных метров на 14 км трacсы Куpган — Tюмeнь. Двухэтажное здание состоит из 15 номеров, укомплектованных мебелью стоит 49 999 500 рублей. Причина продажи: переезд в другой регион. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указано в объявлении. Также в стоимость бизнеса входит кафе из трех залов площадью 500 квадратов и сауна с финской парной, большим залом для отдыха, душем и санузлом. Кроме того, на территории гостиничного комплекса имеется большaя стоянкa для гpузoвикoв площадью 1,5 гектара. Земля находится в собственности. Также на участке есть детская площадка и артезианская скважина. Рядом с территорией расположен бор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают правительственную гостиницу «Зауралье». Власти оценили свое имущество в 81 млн рублей. Также сообщалось, что в центре города выставили на продажу комплекс квартир-студий под размещение гостиницы. Готовый бизнес реализуют за 15 млн рублей. В деревне Редькино продается гостиничный комплекс за 50 млн рублей Скрин: сайт с популярными объявлениями В стоимость бизнеса входит кафе с трема залами на площади 500 квадратов Также есть сауна с финской парной и зоной отдыха Скрин: сайт с популярными объявлениями На территории есть детская площадка и парковка для автомобилей Скрин: сайт с популярными объявлениями

В деревне Редькино под Курганом гостиницу с кафе и сауной стоимостью 50 миллионов рублей меняют на машину или недвижимость в Москве. По словам владельца бизнеса, причина продажи — переезд в другой регион. Об этом предприниматель сообщил на одном из популярных сайтов с объявлениями. «Продается гостиница площадью 500 квадратных метров на 14 км трacсы Куpган — Tюмeнь. Двухэтажное здание состоит из 15 номеров, укомплектованных мебелью стоит 49 999 500 рублей. Причина продажи: переезд в другой регион. Возможен обмен на автомобиль или недвижимость в Москве», — указано в объявлении. Также в стоимость бизнеса входит кафе из трех залов площадью 500 квадратов и сауна с финской парной, большим залом для отдыха, душем и санузлом. Кроме того, на территории гостиничного комплекса имеется большaя стоянкa для гpузoвикoв площадью 1,5 гектара. Земля находится в собственности. Также на участке есть детская площадка и артезианская скважина. Рядом с территорией расположен бор. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают правительственную гостиницу «Зауралье». Власти оценили свое имущество в 81 млн рублей. Также сообщалось, что в центре города выставили на продажу комплекс квартир-студий под размещение гостиницы. Готовый бизнес реализуют за 15 млн рублей.