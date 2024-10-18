В Москве прошел деловой форум БРИКС, межгосударственного неформального объединения с развивающейся экономикой. В состав этой организации входят такие страны, как Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. На форуме выступил президент России Владимир Путин, рассказав об усиливающейся роли БРИКС в мировой политике и уменьшении зависимости роста объединения от влияния извне. Главные тезисы российского лидера — в материале URA.RU.
Вступительное слово Путина
Владимир Путин принял участие в деловом форуме стран БРИКС. В рамках своего вступительного слова он подчеркнул, что форум собрал выдающихся деловых лидеров из всех государств-участников объединения. Глава России заявил, что именно страны БРИКС являются ключевыми двигателями экономического развития на сегодняшний день и основной прирост мирового ВВП в ближайшие годы будет происходить за счет этих государств.
Путин о растущей роли БРИКС
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость и усиливающуюся роль БРИКС в мировой политике. Он выразил мнение, что влияние этого международного объединения будет только нарастать. «На сегодняшний день БРИКС выполняет глобальную функцию», — заявил Путин во время своего выступления на саммите БРИКС-2024 в Казани. По словам президента, в будущем предстоит дальнейшее усиление роли данного форума.
Путин о разрыве экономической мощи между БРИКС и G7
Президент РФ заявил, что экономическое превосходство стран БРИКС над группой G7 будет продолжать возрастать. Он подчеркнул неизбежность данной тенденции. Путин привел статистические данные, согласно которым в 1992 году доля G7 в мировом ВВП составляла 45,5%, тогда как у стран БРИКС этот показатель был на уровне 16,7%. Однако к 2023 году ситуация изменилась: доля G7 сократилась до 29,3%, в то время как доля БРИКС увеличилась до 37,4%.
Путин о любви к Москве
В ходе своего выступления на форуме Владимир Путин высоко оценил столицу РФ, Москву, охарактеризовав ее как один из наиболее великолепных городов планеты. «Я надеюсь, что у вас будет возможность лучше узнать Москву — город, который несомненно относится к числу самых красивых мировых столиц», — сказал Путин во время мероприятия. Президент также отметил, что Москва активно развивается и является одним из ведущих мегаполисов мира.
Путин о новом банке развития БРИКС
Глава России заявил, что новый банк развития БРИКС представляет собой альтернативу западным механизмам развития. В своем выступлении на пленарном заседании форума БРИКС он подчеркнул значимость банка в укреплении финансового взаимодействия между странами группы.
Президент описал новый банк развития как эффективную и мощную организацию с крепкой капитальной основой и командой опытных специалистов. Путин указал на то, что банк уже сейчас является альтернативой многим западным финансовым инструментам.
Путин о дальнейшем росте БРИКС
Владимир Путин заявил, что будущее экономическое развитии БРИКС во все большей степени будет определяться внутренними факторами, что является истинным проявлением суверенитета. Именно в БРИКС будет генерироваться основной прирост глобального ВВП, подчеркнул президент.
К Путину обратился президент Египта
Глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси записал видеообращение к Владимиру Путину, которое показали в ходе делового форума. Халил Ас-Сиси выразил признательность российскому лидеру и правительству РФ за плодотворные усилия по подготовке и проведению форума БРИКС, а также поблагодарил за сотрудничество между странами организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.