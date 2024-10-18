Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр экономического развития Максим Решетников провели осмотр строящегося парк-отеля «Тургояк-Резорт». В рамках проекта на территории «Баден-Баден Тургояк» возведут термальный комплекс и гостиницы, передает корреспондент URA.RU.
«С 2023 года от посетителей оценки очень хорошие. Спрос растет особенно летом. Бронь на полтора-два месяца вперед. Номера оборудованы кондиционерами с регулировкой», — сообщил Текслеру и Решетникову директор курорта Вячеслав Жилин.
Во время визита были осмотрены готовые номера для постояльцев. Текслер подчеркнул, что «эстетика в комнатах шикарная». Сам проект парк-отеля предполагает строительство трех корпусов с общим номерным фондом в 654 номер. В их числе 206 гостиничных номеров и 448 апартаментов. На территории появятся ресторан на 150 мест, лобби-бар на 30 мест, а также комплекс бассейнов и кафе на 100 мест. Помимо основных корпусов и бассейнов, проект включает строительство 17 модульных домов, которые будут предназначены для тех, кто предпочитает более уединенный и длительный отдых.
В феврале 2023 года стало известно о том, что соучредителю компании «Тургояк-Резорт» Вячеславу Жилину передадут участок леса под строительство термального курорта. Также компания получила финансирование от «ВЭБ.РФ» и льготный госкредит на строительство парк-отеля. Как заявлял Жилин, сдача первых апартаментов на озере Тургояк намечена на 2026 год, а первый отель возведут в 2027 году.
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