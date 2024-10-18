Эксперт Козюлин: Украина справится с созданием ядерного оружия

Украине хватает специалистов и сырья, чтобы создать ядерное оружие (ЯО). Об этом заявил военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. Однако он уточнил, что Киеву недостает мощностей по обогащению сырья для изготовления ЯО.
«Человек, который поможет создать Украине бомбу найдется: специалистов из Советского Союза выехало много. <...> Есть материалы, есть сырье», — заявил Козюлин Life. Однако он отметил, что Киеву недостает мощностей по обогащению сырья до 90% военного уровня.
Согласно его словам, в теории Украина может создать ядерное оружие. Однако он выразил мнение, что на практике достичь успехов в данном вопросе Киев не сможет. Козюлин также не исключил возможность создания «грязной бомбы».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите НАТО, что страна должна обладать ядерным оружием, чтобы обеспечить собственную безопасность. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, несмотря на разговоры вокруг ЯО, сейчас Киев занят созданием «грязной бомбы».
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