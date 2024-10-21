Откуда привозят овощи и фрукты в магазины России

Главными поставщиками овощей и фруктов на российские прилавки остаются Турция и Узбекистан. Именно они помогают заполнить полки магазинов при недостатке продукции, сообщил в интервью корреспонденту URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
По словам эксперта, многие страны Центральной Азии поставляют в Россию свою продукцию. А недавно появился и еще один крупный поставщик — Китай.
«В основном поставщики — это дружественные страны ближнего зарубежья. А экзотику нам завозят из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ранние овощи везут в основном Египет и Израиль», — отметил Леонид Холод.
Он добавил, что так как ранние овощи привозят издалека, то и порядок цен на них другой. Именно поэтому какие-то привычные нам продукты могут стоить в несезон дороже экзотических фруктов.
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