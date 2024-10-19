В офисе Зеленского испугались мощи альянса России и Северной Кореи

В офисе Зеленского призвали Запад применить силу против РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Андрей Ермак заявил, что Россия и КНДР создали альянс для якобы провокаций Запада Фото:

Альянс Северной Кореи и России пытается «прощупать» реакцию западных стран на якобы провокации. В связи с этим, чтобы избежать разжигания конфликта, нужно применить силу против российской стороны. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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«Российско-украинский конфликт, а также нагнетание КНДР. Желание нового военного альянса разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира. <…> „Замирение“ России не работает. Нужна сила во избежание большого конфликта», — заявил Ермак в своем telegram-канале.

Ранее Россия и Северная Корея подписали договор о военной помощи. Он предусматривает координацию двух стран в случае возникновения угрозы агрессии со стороны. Также указано, что одна из сторон окажет военную помощь другой в случае конфликта. Более подробно о договоре РФ и КНДР — в материале URA.RU.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна не планирует нападения на государств-членов НАТО. По его словам, Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в сторону альянса. РФ заботится о своей безопасности и принимает для этого соответствующие меры.

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Альянс Северной Кореи и России пытается «прощупать» реакцию западных стран на якобы провокации. В связи с этим, чтобы избежать разжигания конфликта, нужно применить силу против российской стороны. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Российско-украинский конфликт, а также нагнетание КНДР. Желание нового военного альянса разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира. <…> „Замирение“ России не работает. Нужна сила во избежание большого конфликта», — заявил Ермак в своем telegram-канале. Ранее Россия и Северная Корея подписали договор о военной помощи. Он предусматривает координацию двух стран в случае возникновения угрозы агрессии со стороны. Также указано, что одна из сторон окажет военную помощь другой в случае конфликта. Более подробно о договоре РФ и КНДР — в материале URA.RU. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страна не планирует нападения на государств-членов НАТО. По его словам, Россия никогда не двигалась военной инфраструктурой в сторону альянса. РФ заботится о своей безопасности и принимает для этого соответствующие меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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