В Кургане из-за аварии на сетях без воды временно останутся детсад и школа

В Заозерном микрорайоне Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. Временно без холодного водоснабжения останутся школа №27 и детсад №129, а также несколько домов. Об этом 20 октября сообщили представители «Водного Союза».
«В связи с аварией на водопроводе в 1 микрорайоне Заозерного — дом №4, без ХВС: — 1 мкр. дома № 1, 2, 3 (детсад №129), 4, 5, 6, 7. Также без воды будут школа № 27 и дома №31, 32», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Специалисты «Водного Союза» работают на месте аварии. Для устранения прорыва специалисты предпринимают необходимые меры, отметили в организации.
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