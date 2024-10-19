19 октября 2024
18 октября 2024

В Кургане из-за аварии на сетях без воды временно останутся детсад и школа

© Служба новостей «URA.RU»
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Детсад и школа остались без воды
Детсад и школа остались без воды Фото:

В Заозерном микрорайоне Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. Временно без холодного водоснабжения останутся школа №27 и детсад №129, а также несколько домов. Об этом 20 октября сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с аварией на водопроводе в 1 микрорайоне Заозерного — дом №4, без ХВС: — 1 мкр. дома № 1, 2, 3 (детсад №129), 4, 5, 6, 7. Также без воды будут школа № 27 и дома №31, 32», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Специалисты «Водного Союза» работают на месте аварии. Для устранения прорыва специалисты предпринимают необходимые меры, отметили в организации.

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В Заозерном микрорайоне Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе. Временно без холодного водоснабжения останутся школа №27 и детсад №129, а также несколько домов. Об этом 20 октября сообщили представители «Водного Союза». «В связи с аварией на водопроводе в 1 микрорайоне Заозерного — дом №4, без ХВС: — 1 мкр. дома № 1, 2, 3 (детсад №129), 4, 5, 6, 7. Также без воды будут школа № 27 и дома №31, 32», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Специалисты «Водного Союза» работают на месте аварии. Для устранения прорыва специалисты предпринимают необходимые меры, отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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