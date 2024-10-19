19 октября 2024
18 октября 2024

Superjob: курганцы выступили против перерывов курящих коллег на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Комнаты для курения организуют работодатели
Комнаты для курения организуют работодатели Фото:

Некурящих жителей Кургана раздражают коллеги, которые привыкли к перекурам в рабочее время. В ходе соцопроса четыре из десяти некурящих работающих горожан сообщили, что считают несправедливым, когда одни работают, а другие в этом время отдыхают в курилке. Такие данные URA.RU предоставил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

«Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных жителей Кургана. В коллективах свободных от курения работают лишь 9% горожан», — говорится в исследовании сервиса.

Недовольные курением коллег курганцы написали в ответах в ходе опроса — «Почему я должен работать в то время, когда они курят», «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня». При этом, большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 74% соответственно). Только в каждой пятой компании города вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%), отметили в Superjob.

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Некурящих жителей Кургана раздражают коллеги, которые привыкли к перекурам в рабочее время. В ходе соцопроса четыре из десяти некурящих работающих горожан сообщили, что считают несправедливым, когда одни работают, а другие в этом время отдыхают в курилке. Такие данные URA.RU предоставил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob. «Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных жителей Кургана. В коллективах свободных от курения работают лишь 9% горожан», — говорится в исследовании сервиса. Недовольные курением коллег курганцы написали в ответах в ходе опроса — «Почему я должен работать в то время, когда они курят», «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня». При этом, большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 74% соответственно). Только в каждой пятой компании города вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%), отметили в Superjob.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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