Superjob: курганцы выступили против перерывов курящих коллег на работе

Некурящих жителей Кургана раздражают коллеги, которые привыкли к перекурам в рабочее время. В ходе соцопроса четыре из десяти некурящих работающих горожан сообщили, что считают несправедливым, когда одни работают, а другие в этом время отдыхают в курилке. Такие данные URA.RU предоставил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.
«Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных жителей Кургана. В коллективах свободных от курения работают лишь 9% горожан», — говорится в исследовании сервиса.
Недовольные курением коллег курганцы написали в ответах в ходе опроса — «Почему я должен работать в то время, когда они курят», «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня». При этом, большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 74% соответственно). Только в каждой пятой компании города вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%), отметили в Superjob.
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