Пожилые ямальцы не могут разобраться с мобильным приложением «Морошки»

У пожилых жителей ЯНАО возникают трудности при использовании мобильного приложения карты «Морошка». Жительница Ямала сообщила URA.RU, что авторизация в приложении занял у нее час.
«Люди пожилого возраста не способны на своих простых телефонах при каждом входе вводить логин. Не у каждого есть на клавиатуре телефона все необходимые символы. Пыталась помочь одной знакомой — потратили час времени и безрезультатно. Человек разнервничался, поднялось давление», — сообщила URA.RU жительница ЯНАО на правах анонимности.
Она отмечает, что нужно искать другие варианты помощи людям пожилого возраста, но не цифровыми способами. «Нет у пожилых людей такого уровня телефонов, чтобы была возможность работать с этим приложением. Это ущемление прав человека, а не услуга; а также нанесение вреда их здоровью, а не льгота», — добавила северянка.
Корреспондент URA.RU обратился к старшему советнику губернатора ЯНАО Елене Карповой. Она объяснила, что люди могут до сих пор пользоваться старой версией мобильного приложения, которую необходимо обновить. «Тогда будет возможность установить упрощенную идентификацию. Мы это сделали год назад, зная, что пожилым тяжело вводить логины и пароли, поэтому изменили мобильную версию — сейчас там устанавливается простой ПИН-код, с помощью которого можно легко войти», — сообщила Карпова.
В приложение «Морошки» достаточно войти один раз, затем появится возможность установить шестизначный короткий пароль. Если телефон новый, то пожилые люди могут воспользоваться встроенной идентификацией — использовать отпечаток пальца или сканировать лицо.
«К тому же пожилые люди могут подтверждать услуги только наличием пластиковой карты. Не обязательно использовать мобильное приложение регулярно», — отметила Елена Карпова.
Куда обратиться пожилому человеку за помощью?
Просить помощи у прохожих ни в коем случае нельзя — таким образом мошенники могут украсть личные данные пожилого человека. Если при использовании приложения возникают вопросы или необходимо помочь установить упрощенную авторизацию, то необходимо обратиться:
- в МФЦ,
- в местный центр соцобслуживания.
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