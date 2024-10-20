В тюменской больнице ввели масочный режим

Обязательное ношение масок касается сотрудников больницы
В больнице №12 Заводоуковска (Тюменская область) ввели масочный режим. Также в медучреждении запретили посещения в стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заводоуковского округа.
«В первую очередь обязательное ношение маски касается сотрудников медучреждения. Пациентам рекомендовано приходить в поликлинику в маске. Также с 17 октября запрещены посещения в стационаре», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 34 класса 19 школ отправили на карантин. За неделю заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась на 10 и 8% соответственно.
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