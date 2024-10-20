На установление причин ЧП в пермском поселке Уральский, где на пожаре погибли дети, понадобится не менее двух месяцев. Об этом URA.RU рассказали дознаватели, которые сейчас работают на месте происшествия. Все жильцы из здания эвакуированы, огонь почти полностью уничтожил две квартиры на втором этаже.
«В подъезде — пепелище. Квартира, в которой начался пожар, полностью выгорела. Там обвалилась кровля, через дыры видно небо. Соседняя квартира также серьезно пострадала от огня. В подъезде стоит невыносимый запах гари. На месте работают дознаватели, они выясняют причины. По их словам, это займет не менее двух месяцев», — сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
Как ранее сообщало URA.RU, пожар в поселке Уральский Нытвенского округа произошел около пяти утра 21 октября. В результате ЧП погибли три ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит свою проверку. Ситуация с помощью пострадавшим на контроле у губернатора Дмитрия Махонина. Глава СК РФ затребовал доклад о ходе расследования.
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