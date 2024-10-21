Мэрия Тюмени разрешила УК бесплатно вывозить снег на полигон

В Тюмени власти разрешили управляющим организациям бесплатно вывозить снег на полигон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Для этого «Тюменьгормост» будет выдавать УК талоны.
«В этом году управляющим организациям предоставляют возможность вывозить снег на полигон бесплатно. Для этого необходимо обратиться в МБУ „Тюменьгормост“, заключить договор (безденежный) и получить талоны на вывоз снега по заявленному объему», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Однако если компании решат перепродавать талоны, то для них вывоз снега станет платным. Все подтвержденные жалобы на плохую уборку в зимнее время приведут к наказанию УК. Сейчас 15 организаций уже получили бесплатные талоны.
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