Мэрия Тюмени разрешила УК бесплатно вывозить снег на полигон

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15 УК уже получили бесплатные талоны
15 УК уже получили бесплатные талоны Фото:

В Тюмени власти разрешили управляющим организациям бесплатно вывозить снег на полигон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Для этого «Тюменьгормост» будет выдавать УК талоны. 

«В этом году управляющим организациям предоставляют возможность вывозить снег на полигон бесплатно. Для этого необходимо обратиться в МБУ „Тюменьгормост“, заключить договор (безденежный) и получить талоны на вывоз снега по заявленному объему», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Однако если компании решат перепродавать талоны, то для них вывоз снега станет платным. Все подтвержденные жалобы на плохую уборку в зимнее время приведут к наказанию УК. Сейчас 15 организаций уже получили бесплатные талоны.

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В Тюмени власти разрешили управляющим организациям бесплатно вывозить снег на полигон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Для этого «Тюменьгормост» будет выдавать УК талоны.  «В этом году управляющим организациям предоставляют возможность вывозить снег на полигон бесплатно. Для этого необходимо обратиться в МБУ „Тюменьгормост“, заключить договор (безденежный) и получить талоны на вывоз снега по заявленному объему», — рассказали в пресс-службе мэрии. Однако если компании решат перепродавать талоны, то для них вывоз снега станет платным. Все подтвержденные жалобы на плохую уборку в зимнее время приведут к наказанию УК. Сейчас 15 организаций уже получили бесплатные талоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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