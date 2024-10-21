Shot: на месте крушения Ил-76 нашли документы россиянина

Документы гражданина России Антона Селиванца были найдены на месте крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, Селиванец мог находиться на борту воздушного судна в момент его падения.
«На месте крушения нашли документы на имя 33-летнего Антона Селиванца из башкирского города Туймазы. Он авиаинженер, у него есть жена и дочь», — уточнил Shot. Это свидетельствует о том, что Селиванец, вероятно, присутствовал на борту самолета во время ЧП.
По информации источника, Антон Селиванец вместе с главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктором Грановым направлялся в Западный Кордофан для починки другого лайнера. Тот самолет столкнулся с техническими проблемами и потерпел крушение, повредив двигатели в начале октября.
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