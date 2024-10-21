21 октября 2024

Shot: на месте крушения Ил-76 нашли документы россиянина

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Селиванец, вероятно, присутствовал на борту самолета во время ЧП Фото:
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В Судане сбили самолет с россиянами на борту

Документы гражданина России Антона Селиванца были найдены на месте крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, Селиванец мог находиться на борту воздушного судна в момент его падения.

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«На месте крушения нашли документы на имя 33-летнего Антона Селиванца из башкирского города Туймазы. Он авиаинженер, у него есть жена и дочь», — уточнил Shot. Это свидетельствует о том, что Селиванец, вероятно, присутствовал на борту самолета во время ЧП.

По информации источника, Антон Селиванец вместе с главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктором Грановым направлялся в Западный Кордофан для починки другого лайнера. Тот самолет столкнулся с техническими проблемами и потерпел крушение, повредив двигатели в начале октября.

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Документы гражданина России Антона Селиванца были найдены на месте крушения грузового самолета Ил-76 в Судане. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, Селиванец мог находиться на борту воздушного судна в момент его падения. «На месте крушения нашли документы на имя 33-летнего Антона Селиванца из башкирского города Туймазы. Он авиаинженер, у него есть жена и дочь», — уточнил Shot. Это свидетельствует о том, что Селиванец, вероятно, присутствовал на борту самолета во время ЧП. По информации источника, Антон Селиванец вместе с главным инженером компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктором Грановым направлялся в Западный Кордофан для починки другого лайнера. Тот самолет столкнулся с техническими проблемами и потерпел крушение, повредив двигатели в начале октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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