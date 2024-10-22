ВСУ производят удары по спиртзаводам России: карта СВО 22 октября

БПЛА ВСУ атаковали два спиртзавода в Тульской области

22 октября 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали с помощью БПЛА Тамбовскую, Брянскую, Тульскую области Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Sean J. Berry новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атакуют российские регионы. Сегодня под удар вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попало тамбовское предприятие «Биохим». В результате атаки прогремел взрыв и началось возгорание, заявил губернатор региона Максим Егоров. Еще несколько предприятий были атакованы в Тульской области. Пострадали помещения двух спиртзаводов региона. Ход военных действий и карта спецоперации на 22 октября — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Атака по регионам России Взрыв на предприятии «Биохим» в Тамбовской области В Тамбовской области на территории предприятия «Биохим» произошел взрыв, последовавший за атакой дрона ВСУ. По словам губернатора региона, хлопок был слышан в пят утра. Предположительно взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет. Атака на спиртзаводы в Тульской области В Тульской области два завода по производству спирта подверглись атаке БПЛА ВСУ. В результате атаки были повреждены здания на территории Ефремовского спиртзавода и завода в поселке Лужковский Суворовского района. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил, что жертв и пострадавших нет. Атака по Брянской области ВСУ предприняли несколько попыток атаки Брянской области. С помощью БПЛА солдаты противника нанесли шесть атак про российскому региону. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. ВСУ в ЛНР Российские военные уничтожили укрепления ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в операции принимал участие расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б». Уничтожен опорный пункт ВСУ в курском приграничье ВС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Атаку по вражескому объекту совершил вертолет Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в оборонном ведомстве страны. После совершения удара по цели экипажи выполнили противоракетное маневрирование. Запорожская область В Запорожской области севернее Вербового российские военные нанесли авиаудар по целям ВСУ. Обеспечили его нанесение передовые авианаводчики 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, сообщили в Минобороны РФ. Удар наносили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с противотанковыми ракетными комплексами (ПТУР) «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с авиационными ракетами. Красноармейское направление Военные ВС РФ успешно уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении. В операции участвовал расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Ореховское направление Артиллерийские подразделения группировки «Днепр» успешно поразили позиции украинских войск, замаскированные в лесной зоне на ореховском направлении. В проведении военной операции участвовали артиллеристы группировки «Днепр» поразили из орудия Д-30. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Купянское направление На купянском направлении российские военные имеют преимущество перед Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, Россия сохраняет перевес сил и активности в данном регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атакуют российские регионы. Сегодня под удар вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попало тамбовское предприятие «Биохим». В результате атаки прогремел взрыв и началось возгорание, заявил губернатор региона Максим Егоров. Еще несколько предприятий были атакованы в Тульской области. Пострадали помещения двух спиртзаводов региона. Ход военных действий и карта спецоперации на 22 октября — в материале URA.RU. В Тамбовской области на территории предприятия «Биохим» произошел взрыв, последовавший за атакой дрона ВСУ. По словам губернатора региона, хлопок был слышан в пят утра. Предположительно взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет. В Тульской области два завода по производству спирта подверглись атаке БПЛА ВСУ. В результате атаки были повреждены здания на территории Ефремовского спиртзавода и завода в поселке Лужковский Суворовского района. Губернатор области Дмитрий Миляев сообщил, что жертв и пострадавших нет. ВСУ предприняли несколько попыток атаки Брянской области. С помощью БПЛА солдаты противника нанесли шесть атак про российскому региону. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. Российские военные уничтожили укрепления ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в операции принимал участие расчет 152-мм пушки «Гиацинт-Б». ВС РФ уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье. Атаку по вражескому объекту совершил вертолет Ми-28НМ Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в оборонном ведомстве страны. После совершения удара по цели экипажи выполнили противоракетное маневрирование. В Запорожской области севернее Вербового российские военные нанесли авиаудар по целям ВСУ. Обеспечили его нанесение передовые авианаводчики 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ, сообщили в Минобороны РФ. Удар наносили экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с противотанковыми ракетными комплексами (ПТУР) «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с авиационными ракетами. Военные ВС РФ успешно уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении. В операции участвовал расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Артиллерийские подразделения группировки «Днепр» успешно поразили позиции украинских войск, замаскированные в лесной зоне на ореховском направлении. В проведении военной операции участвовали артиллеристы группировки «Днепр» поразили из орудия Д-30. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. На купянском направлении российские военные имеют преимущество перед Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, Россия сохраняет перевес сил и активности в данном регионе.