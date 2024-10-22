В Минсельхозе оценили ситуацию с производством сливочного масла в России

В Минсельхозе опровергли дефицит сливочного масла в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России нет дефицита масла, заявили в Минсельхозе РФ
В России нет дефицита масла, заявили в Минсельхозе РФ Фото:

Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. По прогнозам ведомства, к концу 2024 года ожидается даже увеличение объемов его производства.

«Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией», — заявлено в сообщении ведомства. Отмечается, что по итогам текущего года ожидается увеличение объемов производства сливочного масла.

С января по август отечественными производителями было выпущено 221,2 тысяч тонн данного продукта. Минсельхоз РФ добавил, что от участников рынка, включая Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), не поступало информации о каких-либо проблемах с производством сливочного масла. 

Ранее сообщалось, что ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское» решили прекратить или уменьшить объемы производства и поставок данной продукции. В данный момент в стране средняя розничная стоимость сливочного масла достигает 1 040 рублей за килограмм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. По прогнозам ведомства, к концу 2024 года ожидается даже увеличение объемов его производства. «Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией», — заявлено в сообщении ведомства. Отмечается, что по итогам текущего года ожидается увеличение объемов производства сливочного масла. С января по август отечественными производителями было выпущено 221,2 тысяч тонн данного продукта. Минсельхоз РФ добавил, что от участников рынка, включая Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), не поступало информации о каких-либо проблемах с производством сливочного масла.  Ранее сообщалось, что ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское» решили прекратить или уменьшить объемы производства и поставок данной продукции. В данный момент в стране средняя розничная стоимость сливочного масла достигает 1 040 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...