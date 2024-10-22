В Минсельхозе оценили ситуацию с производством сливочного масла в России

Российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ. По прогнозам ведомства, к концу 2024 года ожидается даже увеличение объемов его производства.
«Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией», — заявлено в сообщении ведомства. Отмечается, что по итогам текущего года ожидается увеличение объемов производства сливочного масла.
С января по август отечественными производителями было выпущено 221,2 тысяч тонн данного продукта. Минсельхоз РФ добавил, что от участников рынка, включая Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), не поступало информации о каких-либо проблемах с производством сливочного масла.
Ранее сообщалось, что ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское» решили прекратить или уменьшить объемы производства и поставок данной продукции. В данный момент в стране средняя розничная стоимость сливочного масла достигает 1 040 рублей за килограмм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.