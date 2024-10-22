В магазины РФ ограничат поставки популярнейшего сливочного масла: причины

«Известия»: производители сливочного масла предупредили о приостановке отгрузок

Производители «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» снизят объем поставок в магазины РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ведущие производители сливочного масла, включая «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», начали уведомлять федеральные розничные сети о прекращении или уменьшении объемов производства и поставок данной продукции. Сейчас средняя розничная стоимость продукта достигает 1040 рублей за килограмм, что на 20,4% превышает показатели января. Какие меры предлагают по этому вопросу в Госдуме — в материале URA.RU.

Чем вызвано повышение цен на масло

Представители бизнес-сообщества указывают на дефицит сырья и повышение производственных издержек как на основные факторы, вызвавшие изменения в отрасли. В то же время, по информации предоставленной Ассоциацией компаний розничной торговли, в настоящее время в розничных сетях не зафиксирован недостаток сливочного масла.

Крупные производители молочной продукции приступили к снижению объемов выпуска масла или временно останавливают поставки продукции в розничные сети, уведомляя партнеров о предстоящем повышении цен. Согласно информации, опубликованной в «Известиях», свыше десяти компаний, среди которых значительные федеральные и важные региональные производители, уже отправили соответствующие извещения ретейлерам.

Ключевые причины, оказавшие влияние на обострение данной проблематики, включают недостаток запасов, увеличение стоимости масла на глобальных рынках, пониженное содержание жира в закупленном молоке и повышенный спрос от производственных предприятий.

При этом, как рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, рост цен на сливочное масло обусловлен наценкой в 70%. Он поднял вопрос о необходимости уменьшения торговыми сетями наценок на товары для предотвращения роста цен в магазинах. Леонов отметил, что производители уже несут часть издержек, увеличивая оптовые цены, однако стараются не допускать значительного повышения стоимости за счет снижения своей прибыли.

Цена на масло сейчас

В настоящее время в России средняя розничная стоимость сливочного масла достигает 1040 рублей за килограмм, что на 20,4% превышает показатели января. Основной фактор, способствующий увеличению цен, заключается в повышении себестоимости его производства. В результате данного подорожания наблюдается падение потребительского спроса в розничной торговле: продажи сливочного масла сократились на 1,3% в период с октября прошлого года по сентябрь 2024 года.

Ценам на сливочное масло в России может понадобиться государственное регулирование. По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%, пишет «Национальная служба новостей».

В Госдуме РФ призвали ввести госрегулирование цен на сливочное масло

Вице-спикер Государственной Думы России Борис Чернышов обратил внимание на непрекращающееся увеличение цен на сливочное масло в стране. В связи с этим, он направил официальное письмо министру экономического развития Максиму Решетникову. В письме парламентарий предложил рассмотреть установление максимальных розничных цен на данный продукт, чтобы стабилизировать его стоимость на рынке.