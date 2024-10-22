В России может возникнуть дефицит растительного масла

22 октября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Сбор масленичных культур в РФ в 2024 году не будет превышать 29 млн тонн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая масличных культур. Так, их сбор будет составлять порядка 28,5 млн тонн, сообщил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Новость по теме В магазины РФ ограничат поставки популярнейшего сливочного масла: причины «Некоторое время назад нам пришлось понизить прогноз урожая масличных [культур]. Предварительно, валовой сбор масличных культур будет менее 29 млн тонн, ориентировочно — 28,5 млн тонн», — заявил Рылько. Его слова передает ТАСС. В 2024 году общая площадь посевов масличных культур достигла значительных показателей: подсолнечник занимает около 9,8 млн гектар, соя — 4,3 млн гектар, а рапс — 2,7 млн гектар. По словам Дмитрия Рылько, увеличение площадей посевов, особенно сои и рапса, должно компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, по данным Минсельхоза РФ, к 2030 году производство масленичных культур должно вырасти на 46,4% и достигнуть 36,3 млн тонн. Также с 2014 года сбор зерновых в стране увеличился до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — до 53,2 млн тонн, масленичных культур — в 2,3 раза. Ранее крупные производители молочной продукции, включая бренд «Простоквашино» приостановили поставки сливочного масла в российские магазины. Также появилось предупреждение о возможном повышении цен на эту категорию товаров. Среди причин произошедшего значатся значительное увлечение издержек и дефицит сырья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая масличных культур. Так, их сбор будет составлять порядка 28,5 млн тонн, сообщил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. «Некоторое время назад нам пришлось понизить прогноз урожая масличных [культур]. Предварительно, валовой сбор масличных культур будет менее 29 млн тонн, ориентировочно — 28,5 млн тонн», — заявил Рылько. Его слова передает ТАСС. В 2024 году общая площадь посевов масличных культур достигла значительных показателей: подсолнечник занимает около 9,8 млн гектар, соя — 4,3 млн гектар, а рапс — 2,7 млн гектар. По словам Дмитрия Рылько, увеличение площадей посевов, особенно сои и рапса, должно компенсировать потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, по данным Минсельхоза РФ, к 2030 году производство масленичных культур должно вырасти на 46,4% и достигнуть 36,3 млн тонн. Также с 2014 года сбор зерновых в стране увеличился до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — до 53,2 млн тонн, масленичных культур — в 2,3 раза. Ранее крупные производители молочной продукции, включая бренд «Простоквашино» приостановили поставки сливочного масла в российские магазины. Также появилось предупреждение о возможном повышении цен на эту категорию товаров. Среди причин произошедшего значатся значительное увлечение издержек и дефицит сырья.