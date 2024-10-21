Тюменцы смогут попробовать ребра по собственной рецептуре сети
Рэпер Баста откроет в Тюмени ресторан сети «Frank by Баста». Точка откроется на Республики 42, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на представителей сети общественного питания.
«Сейчас в помещении ведутся строительно-ремонтные работы. Открытие планируется в феврале-марте 2025 года», — говорится в сообщении.
Известно, что рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень станет десятым городом, где откроется ресторан сети.
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