21 октября 2024

Баста откроет ресторан в Тюмени. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы смогут попробовать ребра по собственной рецептуре сети
Тюменцы смогут попробовать ребра по собственной рецептуре сети Фото:

Рэпер Баста откроет в Тюмени ресторан сети «Frank by Баста». Точка откроется на Республики 42, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на представителей сети общественного питания.

«Сейчас в помещении ведутся строительно-ремонтные работы. Открытие планируется в феврале-марте 2025 года», — говорится в сообщении.

Известно, что рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень станет десятым городом, где откроется ресторан сети.

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Рэпер Баста откроет в Тюмени ресторан сети «Frank by Баста». Точка откроется на Республики 42, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на представителей сети общественного питания. «Сейчас в помещении ведутся строительно-ремонтные работы. Открытие планируется в феврале-марте 2025 года», — говорится в сообщении. Известно, что рестораны Frank специализируются на ребрах гриль по собственной рецептуре. Тюмень станет десятым городом, где откроется ресторан сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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