В Тюмени вновь начала расти заболеваемость коронавирусом

За неделю госпитализировали 36 человек
В Тюменской области за неделю выявили 266 случаев заболевания коронавирусом, 36 человек госпитализировали. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. С 7 по 13 октября было выявлено 258 заболевших.
«За 42-ю неделю (14-20 октября) в Тюменской области выявлено 266 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 239 человек. Госпитализировано — 36 человек», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в больнице №12 Заводоуковска (Тюменская область) ввели масочный режим. Также в медучреждении запретили посещения в стационаре.
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