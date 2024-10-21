21 октября 2024

В Тюмени вновь начала расти заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю госпитализировали 36 человек
За неделю госпитализировали 36 человек Фото:

В Тюменской области за неделю выявили 266 случаев заболевания коронавирусом, 36 человек госпитализировали. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. С 7 по 13 октября было выявлено 258 заболевших.

«За 42-ю неделю (14-20 октября) в Тюменской области выявлено 266 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 239 человек. Госпитализировано — 36 человек», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в больнице №12 Заводоуковска (Тюменская область) ввели масочный режим. Также в медучреждении запретили посещения в стационаре.

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В Тюменской области за неделю выявили 266 случаев заболевания коронавирусом, 36 человек госпитализировали. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. С 7 по 13 октября было выявлено 258 заболевших. «За 42-ю неделю (14-20 октября) в Тюменской области выявлено 266 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 239 человек. Госпитализировано — 36 человек», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в больнице №12 Заводоуковска (Тюменская область) ввели масочный режим. Также в медучреждении запретили посещения в стационаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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