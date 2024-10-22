Путин усилит российский флот в Индийском океане

Президент России Владимир Путин обеспечит безопасность торговли со странами Южной Азии. На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил об активном развитии российско-индийских отношений. Как объяснил URA.RU профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев, из-за увеличения морской торговли после 2022 года Индийский океан стал для России таким же важным, как во времена СССР, когда его бороздили советские военные корабли.
Встреча Путина и Моди началась с теплых объятий. Президент России поблагодарил премьера Индии за личный визит в Казань для участия в саммите БРИКС и совсем «забыл» про переводчика, который не решился прервать российского лидера. Заметив это, глава России не растерялся и пошутил. «У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — отметил с улыбкой Путин. Моди отреагировал смехом.
«Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита, затем предстоит общение лидеров за ужином, и, таким образом, мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках», — заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. По его словам, товарооборот двух стран находится в хорошем состоянии. Последовательно развиваются крупные проекты, добавил Путин.
В свою очередь Моди поблагодарил президента за гостеприимство. Премьер Индии назвал свой второй визит в Россию за последние три месяца свидетельством «тесной координации и крепкой дружбы».
«В июле в Москве мы провели двусторонний саммит. И благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось… За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра», — отметил Моди.
После 2022 года Россия резко нарастила товарооборот с Южной Азией, в частности, с Индией, поэтому Путин обдумывает увеличение присутствия российского флота в Индийском океане для обеспечения безопасности торговых судов, считает доктор исторических наук Сергей Лунев. «Перевозки в основном идут морем, после начала спецоперации резко выросла торговля с регионом. С 2022 года фантастически возрос товарооборот между Россией и Индией. После распада СССР внимание к Южной Азии ослабло. Сейчас начинают исправлять ситуацию, потому что Индийский океан становится таким же важным регионом для России, как в былые времена, когда его бороздили советские корабли и находились наши военные базы», — объяснил собеседник URA.RU.
По словам Лунева, в военно-морском сотрудничестве Индия сейчас во многом ориентируется на США. Изменить эту ситуацию помогут те привлекательные направления взаимодействия, которые сегодня обсуждали Путин и Моди, отметил доктор исторических наук. Профессор добавил, что помимо нефти Россия поставляет Индии уголь, удобрения и другие важные для индийской экономики товары. Москва также является главным поставщиком оружия в Индию, опережая французов и американцев, резюмировал эксперт.
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