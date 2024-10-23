В Судане создали комиссию, чтобы установить страну сбитого Ил-76

23 октября 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Воздушное судно было сбито в районе военных действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Судане сбили самолет с россиянами на борту Суданские «Силы быстрого реагирования» (СБР) создали специальную комиссию для идентификации сбитого самолета Ил-76 и определения его принадлежности, а также личностей членов экипажа. Об этом сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик. Новость по теме В Судане по ошибке сбили самолет Ил-76 с россиянами: что известно к этому часу «Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту», — сказал Табик в интервью агентству РИА Новости. Эти меры были приняты после того, как воздушное судно было сбито в районе военных действий. Мятежная группировка «Силы быстрого реагирования», контролирующая западный регион Судана Дарфур, сообщила о сбитии суданского грузового самолета Ил-76 в провинции Северный Дарфур. По информации боевиков, в состав экипажа могли входить российские граждане. На западе Судана, в регионе Дарфур, произошло крушение грузового самолета Ил-76. Среди членов экипажа находился российский гражданин Антон Селиванец. Посольство Российской Федерации в республике сообщило, что в связи с инцидентом начата проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суданские «Силы быстрого реагирования» (СБР) создали специальную комиссию для идентификации сбитого самолета Ил-76 и определения его принадлежности, а также личностей членов экипажа. Об этом сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик. «Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту», — сказал Табик в интервью агентству РИА Новости. Эти меры были приняты после того, как воздушное судно было сбито в районе военных действий. Мятежная группировка «Силы быстрого реагирования», контролирующая западный регион Судана Дарфур, сообщила о сбитии суданского грузового самолета Ил-76 в провинции Северный Дарфур. По информации боевиков, в состав экипажа могли входить российские граждане. На западе Судана, в регионе Дарфур, произошло крушение грузового самолета Ил-76. Среди членов экипажа находился российский гражданин Антон Селиванец. Посольство Российской Федерации в республике сообщило, что в связи с инцидентом начата проверка.