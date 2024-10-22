Курганский синоптик Винштейн рассказал, когда в Кургане вероятнее всего появится снежный покров

Снежный покров в Кургане ориентировочно ожидается 9 ноября. До второго числа все осадки будут выпадать в жидком виде. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.
«До 2 ноября в Кургане крайне маловероятно установление постоянного снежного покрова, все осадки будут выпадать в жидком виде. В среднем по климату это происходит 9 ноября. На эту дату и следует ориентироваться. Ближе к 9 ноября уже можно будет определить даты точнее», — рассказал URA.RU Винштейн.
Ранее URA.RU писало о том, что в конце октября в Курган придут осадки. На метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода указывалось, что дожди и мокрый снег ожидаются 24, 26 октября и до 3 ноября.
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