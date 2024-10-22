22 октября 2024

Курганский синоптик Винштейн рассказал, когда в Кургане вероятнее всего появится снежный покров

Снежный покров в Кургане ожидается 9 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Кургане ожидается к 9 ноября
Снег в Кургане ожидается к 9 ноября Фото:
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Снежный покров в Кургане ориентировочно ожидается 9 ноября. До второго числа все осадки будут выпадать в жидком виде. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.

«До 2 ноября в Кургане крайне маловероятно установление постоянного снежного покрова, все осадки будут выпадать в жидком виде. В среднем по климату это происходит 9 ноября. На эту дату и следует ориентироваться. Ближе к 9 ноября уже можно будет определить даты точнее», — рассказал URA.RU Винштейн. 

Ранее URA.RU писало о том, что в конце октября в Курган придут осадки. На метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода указывалось, что дожди и мокрый снег ожидаются 24, 26 октября и до 3 ноября. 

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Снежный покров в Кургане ориентировочно ожидается 9 ноября. До второго числа все осадки будут выпадать в жидком виде. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «До 2 ноября в Кургане крайне маловероятно установление постоянного снежного покрова, все осадки будут выпадать в жидком виде. В среднем по климату это происходит 9 ноября. На эту дату и следует ориентироваться. Ближе к 9 ноября уже можно будет определить даты точнее», — рассказал URA.RU Винштейн.  Ранее URA.RU писало о том, что в конце октября в Курган придут осадки. На метеосайтах Gismeteo и Яндекс.Погода указывалось, что дожди и мокрый снег ожидаются 24, 26 октября и до 3 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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