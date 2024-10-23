Пострадавшие в жесткой аварии с Porsche в Екатеринбурге получили страшные травмы

После жесткого ДТП с Porsche в Екатеринбурге в больнице остаются три человека

23 октября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Предположительно, виновник аварии — таксист (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник. Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек. Элитная иномарка разбилась, столкнувшись с такси Фото: Владислав Панченко © URA.RU Удар пришелся на левую сторону автомобиля, где ехали таксист с пассажиркой Фото: Владислав Панченко © URA.RU Авария собрала много зевак Фото: Владислав Панченко © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник. Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек.