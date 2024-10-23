Пострадавшие в жесткой аварии с Porsche в Екатеринбурге получили страшные травмы

Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник.
Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек.
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Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник. Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек.