Пострадавшие в жесткой аварии с Porsche в Екатеринбурге получили страшные травмы

После жесткого ДТП с Porsche в Екатеринбурге в больнице остаются три человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, виновник аварии — таксист (архивное фото) Фото:

Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник.

Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек.

Элитная иномарка разбилась, столкнувшись с такси
Элитная иномарка разбилась, столкнувшись с такси
Фото:
Удар пришелся на левую сторону автомобиля, где ехали таксист с пассажиркой
Удар пришелся на левую сторону автомобиля, где ехали таксист с пассажиркой
Фото:
Авария собрала много зевак
Авария собрала много зевак
Фото:

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Таксист и его пассажирка из автомобиля Hyundai, который столкнулся в центре Екатеринбурге с Porsche, получили очень серьезные травмы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «У водителя такси перелом костей таза. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация, причем врачи не дают прогнозов, сможет ли он ходить, как прежде. Его пассажирка получила перелом основания черепа. Оба в больнице. Они выходцы из Узбекистана, и на территории России находятся незаконно», — сказал собеседник агентства. По его данным, вторая пассажирка такси вскоре покинула больницу. В больнице в тяжелом состоянии находится и третий пострадавший, найденный на заднем сиденье в Porsche. Как уже сообщало агентство, у него сломан позвоночник. Авария случилась в ночь на 13 октября на улице Малышева. Таксист, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу Porsche. В итоге Hyundai намотало на дерево, а элитную иномарку впечатало в столб. По некоторым данным, за рулем в ней мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков по прозвищу Фартовый, который якобы быстро покинул место ДТП. В его окружении это опровергали, заявив, что Дисков в момент аварии был за городом, а машиной его мог управлять другой человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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