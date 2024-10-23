За неделю с 15 по 21 октября в России выросли цены на ряд продовольственных продуктов: сливочное масло, молоко, яйца, сыры, колбасы, хлеб, водку. На некоторые из них наблюдался рост стоимости и на неделе с 8 по 14 октября. Сравнение изменения цен — в материале URA.RU.
По данным Росстата, за период с 15 по 21 октября изменились цены на продукты, которые уже дорожали с 8 по 14 октября:
- сливочное масло на 1,6% — ранее дорожало на 1,4%;
- сметана на 0,9% — ранее на 0,9%;
- молоко на 0,7% — ранее на 0,8%;
- яйца куриные на 0,7% — ранее на 0,3%;
- сыры твердые, полутвердые и мягкие на 0,6% — ранее на 0,7%;
- творог на 0,4% — ранее на 1%.
Также с 15 по 21 октября подскочили цены и на другие продукты:
- печенье на 0,6%;
- замороженная рыба и подсолнечное масло на 0,5% ;
- мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания и пшено на 0,4%;
- хлеб ржаной, говядина, сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания, черный чай и поваренная соль на 0,3%;
- баранина, колбасы вареные, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовых, кафе и закусочных на 0,2%;
- сахар-песок, пшеничная мука и вермишель, колбасы полукопченые, варено-копченые и водка на 0,1%.
А в период с 8 по 14 октября дорожали бананы на 1,3% и лук репчатый на 0,2%.
Также за прошедшую неделю подорожали не только продукты, но и медикаменты. Так, например, увеличились цены на на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.