Как в России изменились цены на продукты. Инфографика

Росстат: за неделю сливочное масло подорожало на 1,6%
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В России подскочили цены на сливочное масло, другие молочные продукты и яйца, сообщили в Росстате
В России подскочили цены на сливочное масло, другие молочные продукты и яйца, сообщили в Росстате Фото:
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В России взлетели цены на еду

За неделю с 15 по 21 октября в России выросли цены на ряд продовольственных продуктов: сливочное масло, молоко, яйца, сыры, колбасы, хлеб, водку. На некоторые из них наблюдался рост стоимости и на неделе с 8 по 14 октября. Сравнение изменения цен — в материале URA.RU.

По данным Росстата, за период с 15 по 21 октября изменились цены на продукты, которые уже дорожали с 8 по 14 октября:

  • сливочное масло на 1,6% — ранее дорожало на 1,4%;
  • сметана на 0,9% — ранее на 0,9%;
  • молоко на 0,7% — ранее на 0,8%;
  • яйца куриные на 0,7% — ранее на 0,3%;
  • сыры твердые, полутвердые и мягкие на 0,6% — ранее на 0,7%;
  • творог на 0,4% — ранее на 1%.

Также с 15 по 21 октября подскочили цены и на другие продукты:

  • печенье на 0,6%;
  • замороженная рыба и подсолнечное масло на 0,5% ;
  • мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания и пшено на 0,4%;
  • хлеб ржаной, говядина, сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания, черный чай и поваренная соль на 0,3%;
  • баранина, колбасы вареные, хлеб пшеничный, рис и обеды в столовых, кафе и закусочных на 0,2%;
  • сахар-песок, пшеничная мука и вермишель, колбасы полукопченые, варено-копченые и водка на 0,1%.

А в период с 8 по 14 октября дорожали бананы на 1,3% и лук репчатый на 0,2%.

Также за прошедшую неделю подорожали не только продукты, но и медикаменты. Так, например, увеличились цены на на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%). 

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За неделю с 15 по 21 октября в России выросли цены на ряд продовольственных продуктов: сливочное масло, молоко, яйца, сыры, колбасы, хлеб, водку. На некоторые из них наблюдался рост стоимости и на неделе с 8 по 14 октября. Сравнение изменения цен — в материале URA.RU. По данным Росстата, за период с 15 по 21 октября изменились цены на продукты, которые уже дорожали с 8 по 14 октября: Также с 15 по 21 октября подскочили цены и на другие продукты: А в период с 8 по 14 октября дорожали бананы на 1,3% и лук репчатый на 0,2%. Также за прошедшую неделю подорожали не только продукты, но и медикаменты. Так, например, увеличились цены на на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%). 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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